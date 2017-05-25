Подробности аварии на трассе Жанаозен - Актау рассказали очевидцы

Фото очевидцев ДТП
Свидетели аварии сообщили, что большинство пострадавших - сотрудники компании Caspian Well Services.
- Авария случилась на перекрестке трассы Узень-Актау-Тасболат. В «ГАЗели» ехали работники компании Caspian Well Services. Они возвращались в вахтовый городок с буровой для пересменки. Они должны были ехать домой. «Лада» не вылетела на встречку. Она пошла на обгон в тот момент, когда «ГАЗель» начинала маневр - поворот налево. В «ГАЗели» пострадали девять человек, пятерых госпитализировали в больницу Жанаозена. Трое в тяжелом состоянии. Там диагнозов букет. Черепно-мозговая травма, сдавление головного мозга и прочее. Трое легко отделались, кроме одного мужчины - у него ампутировали фалангу пальца. У водителя ни царапины. Четыре человека пострадали в «Ладе». Девушку, сидевшую на переднем пассажирском кресле, госпитализировали в больницу Жанаозена. Остальные нормально. Если бы не бригада с Жетыбайского поста МЧС, не знаю как бы все обернулось. Они очень помогли, две девушки. Действовали очень грамотно, и мы вот уже втроем оказывали помощь всем. Потом подтянулись врачи из Тасболата и пожарный расчет, помогали чем могли, - написал журналистам Lada.kz очевидец аварии.
О первых минутах после происшествия рассказали и пострадавшие в ДТП.
- Мы все находились в шоковом состоянии. Но запомнилось, что остановилось очень много машин. Практически никто не помогал. Где-то три человека бросились на помощь. Остальные стояли и снимали произошедшее на свои телефоны, - рассказал один из пассажиров «ГАЗели».
Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос о происшествии от ДВД Мангистауской области.
Напомним, авария на трассе Актау-Жанаозен, по словам очевидцев, произошла 24 мая. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили 13 человек.
- Авария случилась на перекрестке трассы Узень-Актау-Тасболат. В «ГАЗели» ехали работники компании Caspian Well Services. Они возвращались в вахтовый городок с буровой для пересменки. Они должны были ехать домой. «Лада» не вылетела на встречку. Она пошла на обгон в тот момент, когда «ГАЗель» начинала маневр - поворот налево. В «ГАЗели» пострадали девять человек, пятерых госпитализировали в больницу Жанаозена. Трое в тяжелом состоянии. Там диагнозов букет. Черепно-мозговая травма, сдавление головного мозга и прочее. Трое легко отделались, кроме одного мужчины - у него ампутировали фалангу пальца. У водителя ни царапины. Четыре человека пострадали в «Ладе». Девушку, сидевшую на переднем пассажирском кресле, госпитализировали в больницу Жанаозена. Остальные нормально. Если бы не бригада с Жетыбайского поста МЧС, не знаю как бы все обернулось. Они очень помогли, две девушки. Действовали очень грамотно, и мы вот уже втроем оказывали помощь всем. Потом подтянулись врачи из Тасболата и пожарный расчет, помогали чем могли, - написал журналистам Lada.kz очевидец аварии.
О первых минутах после происшествия рассказали и пострадавшие в ДТП.
- Мы все находились в шоковом состоянии. Но запомнилось, что остановилось очень много машин. Практически никто не помогал. Где-то три человека бросились на помощь. Остальные стояли и снимали произошедшее на свои телефоны, - рассказал один из пассажиров «ГАЗели».
Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос о происшествии от ДВД Мангистауской области.
Напомним, авария на трассе Актау-Жанаозен, по словам очевидцев, произошла 24 мая. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили 13 человек.