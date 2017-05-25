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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 185

Подробности аварии на трассе Жанаозен - Актау рассказали очевидцы

«Если бы не бригада с Жетыбайского поста МЧС, не знаю как бы все обернулось...». О ДТП с участием автомобилей «Лада Ларгус» и «ГАЗель», в котором пострадали 13 человек, рассказали очевидец аварии и пассажир «ГАЗели».

Фото очевидцев ДТП
Свидетели аварии сообщили, что большинство пострадавших - сотрудники компании Caspian Well Services.

- Авария случилась на перекрестке трассы Узень-Актау-Тасболат. В «ГАЗели» ехали работники компании Caspian Well Services. Они возвращались в вахтовый городок с буровой для пересменки. Они должны были ехать домой. «Лада» не вылетела на встречку. Она пошла на обгон в тот момент, когда «ГАЗель» начинала маневр - поворот налево. В «ГАЗели» пострадали девять человек, пятерых госпитализировали в больницу Жанаозена. Трое в тяжелом состоянии. Там диагнозов букет. Черепно-мозговая травма, сдавление головного мозга и прочее. Трое легко отделались, кроме одного мужчины - у него ампутировали фалангу пальца. У водителя ни царапины. Четыре человека пострадали в «Ладе». Девушку, сидевшую на переднем пассажирском кресле, госпитализировали в больницу Жанаозена. Остальные нормально. Если бы не бригада с Жетыбайского поста МЧС, не знаю как бы все обернулось. Они очень помогли, две девушки. Действовали очень грамотно, и мы вот уже втроем оказывали помощь всем. Потом подтянулись врачи из Тасболата и пожарный расчет, помогали чем могли, - написал журналистам Lada.kz очевидец аварии.

О первых минутах после происшествия рассказали и пострадавшие в ДТП.

- Мы все находились в шоковом состоянии. Но запомнилось, что остановилось очень много машин. Практически никто не помогал. Где-то три человека бросились на помощь. Остальные стояли и снимали произошедшее на свои телефоны, - рассказал один из пассажиров «ГАЗели».



Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос о происшествии от ДВД Мангистауской области.

Напомним, авария на трассе Актау-Жанаозен, по словам очевидцев, произошла 24 мая. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили 13 человек. 


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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 14:16
Трое легко отделались, кроме одного мужчины - у него ампутировали фалангу пальца.

у него не фалангу, у него целый мизинец ампутировали.
Точнее у него вырвало кость, а ампутировали уже мясо.
Так же у него разрезана рука до локтевой кости,зашивали руку,ну и плюс сотрясение и ушиб ребер.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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