В Актау похитителей аккумуляторов освободили от ответственности

Краденые аккумуляторы. Фото из архива «Лады»
Уголовное дело в отношении лиц, укравших 21 аккумулятор на сумму более 700 тысяч тенге, рассмотрено в Актауском городском суде.
По материалам дела, подсудимые в период с октября 2016 года по февраль 2017 года украли аккумуляторы с грузовых и легковых автомобилей, принадлежавших шестерым потерпевшим. Сумма ущерба составила более 700 тысяч тенге.
При проведении процедуры медиации стороны примирились, так как подсудимые полностью возместили причиненный ущерб до объявления приговора.
Постановлением суда было утверждено медиативное соглашение. На основании части 1 статьи 68 УК РК подсудимые освобождены от уголовной ответственности.
Статья 68 часть 1 подразумевает, что лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.
Приговор суда вступил в законую силу.
По материалам дела, подсудимые в период с октября 2016 года по февраль 2017 года украли аккумуляторы с грузовых и легковых автомобилей, принадлежавших шестерым потерпевшим. Сумма ущерба составила более 700 тысяч тенге.
При проведении процедуры медиации стороны примирились, так как подсудимые полностью возместили причиненный ущерб до объявления приговора.
Постановлением суда было утверждено медиативное соглашение. На основании части 1 статьи 68 УК РК подсудимые освобождены от уголовной ответственности.
Статья 68 часть 1 подразумевает, что лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.
Приговор суда вступил в законую силу.