У 8-го дома в 26 микрорайоне Актау мужчина скончался от ножевого ранения

Место происшествия. Фото автора

Происшествие, по информации жителей 26 микрорайона, случилось у 8 дома в 26 микрорайоне Актау.- Вызов поступил 28 мая в 22:37. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1996 года рождения. Тело доставили в морг, - рассказали на станции Скорой помощи.Погибший, по неподтвержденной информации, проживал в 26 микрорайоне Актау.- Мы увидели, что приехала Скорая, несколько полицейских машин. Было темно, поэтому трудно было разглядеть что-либо. Собралось много людей, - сообщили очевидцы.В участковом пункте полиции от комментариев отказались.- Приходил участковый. Спросил, не слышали ли криков, не видели ли подозрительных лиц. Сказал, что ударом ножа в сердце убили человека. Теперь страшно выходить на улицу поздно вечером, - рассказала жительница дома.Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос, направленный в ДВД Мангистауской области.