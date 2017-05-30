У 8-го дома в 26 микрорайоне Актау мужчина скончался от ножевого ранения

Фото автора
Происшествие, по информации жителей 26 микрорайона, случилось у 8 дома в 26 микрорайоне Актау.
- Вызов поступил 28 мая в 22:37. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1996 года рождения. Тело доставили в морг, - рассказали на станции Скорой помощи.
Погибший, по неподтвержденной информации, проживал в 26 микрорайоне Актау.
- Мы увидели, что приехала Скорая, несколько полицейских машин. Было темно, поэтому трудно было разглядеть что-либо. Собралось много людей, - сообщили очевидцы.
В участковом пункте полиции от комментариев отказались.
- Приходил участковый. Спросил, не слышали ли криков, не видели ли подозрительных лиц. Сказал, что ударом ножа в сердце убили человека. Теперь страшно выходить на улицу поздно вечером, - рассказала жительница дома.
Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос, направленный в ДВД Мангистауской области.
- Вызов поступил 28 мая в 22:37. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1996 года рождения. Тело доставили в морг, - рассказали на станции Скорой помощи.
Погибший, по неподтвержденной информации, проживал в 26 микрорайоне Актау.
Место происшествия. Фото автора
- Мы увидели, что приехала Скорая, несколько полицейских машин. Было темно, поэтому трудно было разглядеть что-либо. Собралось много людей, - сообщили очевидцы.
В участковом пункте полиции от комментариев отказались.
- Приходил участковый. Спросил, не слышали ли криков, не видели ли подозрительных лиц. Сказал, что ударом ножа в сердце убили человека. Теперь страшно выходить на улицу поздно вечером, - рассказала жительница дома.
Lada.kz ожидает ответ на официальный запрос, направленный в ДВД Мангистауской области.