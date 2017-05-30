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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 1576

В компании «Тенгизшевройл» прокомментировали инцидент на месторождении

На месторождении Тенгиз произошёл выброс газа. Пострадавших нет. Ущерб оборудованию не нанесен. Об этом рассказал Ерлан Ислямов, советник по связям с общественностью компании «Тенгизшевройл» (ТШО).

Фото очевидцев
Выброс газа, по словам Ерлана Ислямова, произошёл на заводе комплексно-технологической линии из-за внепланового отключения электроэнергии.

- Подачу электроэнергии в скором времени возобновили, выбросы прекратились. Работников, находившихся на данном участке, незамедлительно эвакуировали в безопасные места в соответствии со стандартной процедурой. Не было зафиксировано каких-либо случаев получения травм, розлива или нанесения ущерба оборудованию. Завод сработал согласно проектным параметрам, соответствующим образом направляя выбросы через трубы для отвода газа и сжигая природный газ для обеспечения безопасности сотрудников ТШО и подрядчиков, а также для защиты оборудования на Тенгизе, - сказал Ерлан Ислямов.

Компания «Тенгизшевройл», как рассказал советник по связям с общественностью, предоставила информацию о происшествии соответствующим надзорным органам.

Об эвакуации персонала рассказал работник предприятия.

- Часам к девяти утра прозвучала сирена и нас собрали по тревоге. Собрались быстро, так как до этого проходили учебные тревоги. Нам выдали мини-фильтры, которые могут поддерживать жизнь в случае вдыхания вредных веществ. Говорили, что случился выброс сероводорода. Ветер с этой вышки дул в нашу сторону. Нас быстро распределили и эвакуировали в другой пункт сбора. Сейчас находимся в общежитии, думаю, работать сегодня больше не будем, - рассказал работник.

Напомним, в социальных сетях сегодня, 30 мая, сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз.

В 2009 году в СМИ появилась информация об аварии на месторождении. Очевидцы сообщили о выбросе сероводорода.

В 2013 году на заседании Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды в Атырау продемонстрирован видеоролик, показывающий выброс неочищенного сернистого газа на заводе ТШО.


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Комментарии ( 3 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:19
В 2002 году там на месторождении держали в отдельно стоящем ангаре 450 или больше цинково свинцовых гробов. Понятия не имею для чего,но когда хозяин короны умер мы гроб такой оттуда брали и привезли в город. Может эта тема и теперь актуальна.про то не знаю.
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:00
"-Ущерб оборудованию не нанесен."
-" Не было зафиксировано ущерба оборудованию".
Короче это главное. Остальное-мелочи жизни)
Я вот сразу ,когда увидела выброс сероводорода и людей эвакуированных-первым делом и подумала-" Хоспади,спаси оборудование от ущерба"
 
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 alexg (Посетители) Сегодня, 17:47
О, да. Как обычно это был выброс чистого горного воздуха.
 
 

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