В компании «Тенгизшевройл» прокомментировали инцидент на месторождении

Фото очевидцев
Выброс газа, по словам Ерлана Ислямова, произошёл на заводе комплексно-технологической линии из-за внепланового отключения электроэнергии.
- Подачу электроэнергии в скором времени возобновили, выбросы прекратились. Работников, находившихся на данном участке, незамедлительно эвакуировали в безопасные места в соответствии со стандартной процедурой. Не было зафиксировано каких-либо случаев получения травм, розлива или нанесения ущерба оборудованию. Завод сработал согласно проектным параметрам, соответствующим образом направляя выбросы через трубы для отвода газа и сжигая природный газ для обеспечения безопасности сотрудников ТШО и подрядчиков, а также для защиты оборудования на Тенгизе, - сказал Ерлан Ислямов.
Компания «Тенгизшевройл», как рассказал советник по связям с общественностью, предоставила информацию о происшествии соответствующим надзорным органам.
Об эвакуации персонала рассказал работник предприятия.
- Часам к девяти утра прозвучала сирена и нас собрали по тревоге. Собрались быстро, так как до этого проходили учебные тревоги. Нам выдали мини-фильтры, которые могут поддерживать жизнь в случае вдыхания вредных веществ. Говорили, что случился выброс сероводорода. Ветер с этой вышки дул в нашу сторону. Нас быстро распределили и эвакуировали в другой пункт сбора. Сейчас находимся в общежитии, думаю, работать сегодня больше не будем, - рассказал работник.
Напомним, в социальных сетях сегодня, 30 мая, сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз.
В 2009 году в СМИ появилась информация об аварии на месторождении. Очевидцы сообщили о выбросе сероводорода.
В 2013 году на заседании Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды в Атырау продемонстрирован видеоролик, показывающий выброс неочищенного сернистого газа на заводе ТШО.
- Подачу электроэнергии в скором времени возобновили, выбросы прекратились. Работников, находившихся на данном участке, незамедлительно эвакуировали в безопасные места в соответствии со стандартной процедурой. Не было зафиксировано каких-либо случаев получения травм, розлива или нанесения ущерба оборудованию. Завод сработал согласно проектным параметрам, соответствующим образом направляя выбросы через трубы для отвода газа и сжигая природный газ для обеспечения безопасности сотрудников ТШО и подрядчиков, а также для защиты оборудования на Тенгизе, - сказал Ерлан Ислямов.
Компания «Тенгизшевройл», как рассказал советник по связям с общественностью, предоставила информацию о происшествии соответствующим надзорным органам.
Об эвакуации персонала рассказал работник предприятия.
- Часам к девяти утра прозвучала сирена и нас собрали по тревоге. Собрались быстро, так как до этого проходили учебные тревоги. Нам выдали мини-фильтры, которые могут поддерживать жизнь в случае вдыхания вредных веществ. Говорили, что случился выброс сероводорода. Ветер с этой вышки дул в нашу сторону. Нас быстро распределили и эвакуировали в другой пункт сбора. Сейчас находимся в общежитии, думаю, работать сегодня больше не будем, - рассказал работник.
Напомним, в социальных сетях сегодня, 30 мая, сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз.
В 2009 году в СМИ появилась информация об аварии на месторождении. Очевидцы сообщили о выбросе сероводорода.
В 2013 году на заседании Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды в Атырау продемонстрирован видеоролик, показывающий выброс неочищенного сернистого газа на заводе ТШО.