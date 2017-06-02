Видео столкновения мотоцикла с автомобилем Kia Sportage в Актау появилось в Сети

фото очевидцев
На видео видно, как Kia Sportage поворачивает налево, в 14 микрорайон, в то время как мотоциклист двигается прямо.
Видео @lica.and
Напомним, авария произошла 30 мая около 18:00. Столкновение произошло на повороте в районе здания «Казмунайгаз». Мотоциклиста доставили в травмпункт Мангистауской областной больницы, помощь медиков 50-летнему водителю Kia Sportage не потребовалась.
Видео @lica.and
Напомним, авария произошла 30 мая около 18:00. Столкновение произошло на повороте в районе здания «Казмунайгаз». Мотоциклиста доставили в травмпункт Мангистауской областной больницы, помощь медиков 50-летнему водителю Kia Sportage не потребовалась.