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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 1128

Видео столкновения мотоцикла с автомобилем Kia Sportage в Актау появилось в Сети

На кадрах видео запечатлен момент столкновения автомобиля Kia Sportage с мотоциклом Honda Cbr, которое произошло 30 мая.

фото очевидцев
На видео видно, как Kia Sportage поворачивает налево, в 14 микрорайон, в то время как мотоциклист двигается прямо.


Видео @lica.and

Напомним, авария произошла 30 мая около 18:00. Столкновение произошло на повороте в районе здания «Казмунайгаз». Мотоциклиста доставили в травмпункт Мангистауской областной больницы, помощь медиков 50-летнему водителю Kia Sportage не потребовалась.


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Комментарии ( 7 )

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Vlad (Посетители) Сегодня, 18:18
Jack,
kaireke,
Доказать будет тяжело что летел. Надеюсь что хоть теперь мы не скоро это чудо 2-х колесное в городе увидим.
 
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Tango (Посетители) Сегодня, 18:18
купил мотоцикл считай сам виноват. один только совет мотоциклистам покупайте квадратные каски. когда голова отрывается чтоб долеко не укатывалась и легче можно было бы найти
 
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НагиМаги (Посетители) Сегодня, 18:11
абай болып жүріңдерші! осы мотоцикл айдайтындар тым қатты жүреді
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 17:54
Явно видно что мотоцикл ехал с превышением, водитель КИА его элементарно не мог увидеть за черной легковушкой приближавшейся к разрыву и поворачивавшей в сторону 13мкр.
 
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  • Vlad
 Jack (Посетители) Сегодня, 17:40
Ну почему, водитель киа расчитывал поворот в соответствии с тем, что участники движения едут с разрешенной скоростью - следовательно повернуть он успевал. А тут это чудо с ракетой между ног.
 
-1
  • Vlad
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:36
Цитата: Jack
А с какой скоростью мотоциклист струячил?

На глазок семидесятних с лишком,но это не спасает водилу киюшника,по любому папандос.
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 17:32
А с какой скоростью мотоциклист струячил?
 
-1
  • Vlad
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:29
Да уж на киюшнике невнимательный или полуслепой. Там справа видно даже в сумерках.
 
 

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