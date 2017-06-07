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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 481

ДВД Мангистау: По факту избиения мужчины в Актау проводится досудебное расследование

В отношении лица, избившего мужчину в ночь на 5 июня в 4 микрорайоне Актау, проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Драка, как рассказали в пресс-службе ДВД, произошла между соседями из-за разногласий.

- В ночь с 4 на 5 июня текущего года, примерно в 03:00 часа, между соседями, жителями 4 микрорайона Актау, 1978 и 1971 годов рождения, из-за разногласий завязалась драка, после чего последний получил травмы. Мужчина 1978 г.р. вызвал скорую и соседа доставили в стационар. Досудебное расследование ведется по статье 293 части 1 «Хулиганство» УК РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД области.

Пострадавший, получивший несколько серьезных переломов, был госпитализирован в хирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).

В данное время пациент находится в отделении травматологии МОБ под наблюдением. Со слов врачей, предположительно в понедельник, 12 июня, пострадавшего выпишут домой.


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Комментарии ( 2 )

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 Краснов (Посетители) Сегодня, 14:44
Пострадавший, получивший несколько серьезных переломов, был госпитализирован в хирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).

Досудебное расследование ведется по статье 293 части 1 «Хулиганство» УК РК

Какое к черту "хулиганство"?? Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не меньше. А то мода нынче пошла, за подобные деяния привлекать по "хулиганке".
Поглядел бы я, если б какого-нибудь мента также помесили бы, а действия нападавшего квалифицировали как обычное хулиганство!
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 14:43
По соседски по другому и быть не должно. Шерше ля фам.
 
 

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