ДВД Мангистау: По факту избиения мужчины в Актау проводится досудебное расследование

Приемный покой МОБ. Фото автора
Драка, как рассказали в пресс-службе ДВД, произошла между соседями из-за разногласий.
- В ночь с 4 на 5 июня текущего года, примерно в 03:00 часа, между соседями, жителями 4 микрорайона Актау, 1978 и 1971 годов рождения, из-за разногласий завязалась драка, после чего последний получил травмы. Мужчина 1978 г.р. вызвал скорую и соседа доставили в стационар. Досудебное расследование ведется по статье 293 части 1 «Хулиганство» УК РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД области.
Пострадавший, получивший несколько серьезных переломов, был госпитализирован в хирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).
В данное время пациент находится в отделении травматологии МОБ под наблюдением. Со слов врачей, предположительно в понедельник, 12 июня, пострадавшего выпишут домой.
- В ночь с 4 на 5 июня текущего года, примерно в 03:00 часа, между соседями, жителями 4 микрорайона Актау, 1978 и 1971 годов рождения, из-за разногласий завязалась драка, после чего последний получил травмы. Мужчина 1978 г.р. вызвал скорую и соседа доставили в стационар. Досудебное расследование ведется по статье 293 части 1 «Хулиганство» УК РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД области.
Пострадавший, получивший несколько серьезных переломов, был госпитализирован в хирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).
В данное время пациент находится в отделении травматологии МОБ под наблюдением. Со слов врачей, предположительно в понедельник, 12 июня, пострадавшего выпишут домой.