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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 741

Врачи оценивают состояние пострадавшего при пожаре на СТО в Актау как средне-тяжелое

Пострадавший получил ожог 20% тела - обожжены руки, лицо и шея. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ).

Кадр видео
Мужчину доставили в отделение травматологии МОБ вчера, 7 июня, после пожара на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау.

- У мужчины обожжены руки, лицо и шея - 20% тела. Состояние пострадавшего оценивается как средне-тяжелое. Мужчина, по его словам, ремонтировал автомобиль. Произошло замыкание, повлекшее за собой пожар, - рассказал Куралбек Ескалиев, врач-травматолог.

Напомним, четыре автомобиля сгорели на СТО в 21 микрорайоне Актау утром 7 июня.

- На месте происшествия работали: 31 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и три сотрудника центра медицины катастроф. Задействованы пять единиц спецтехники. Пожар локализован в 06:28, ликвидирован в 07:19. Причины пожара неизвестны, - рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области.

Пострадавшего мужчину 1977 года рождения доставили в МОБ.


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Комментарии ( 3 )

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 makenych (Посетители) Сегодня, 12:46
Не ошибается лишь тот—кто не живет.
Цена ошибки—больше чем победы,
Сильнее станет кто упав—встает,
Его сломать уже не смогут беды.
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 11:59
А может курил ??? Вообще все СТО должны быть у ДЧС и других ведомствах на контроле ! Огнетушителей там сто пудов не было ! Ночь , один , паника - ХАНА !!!
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 11:25
Ничего себе, замыкание что сделало omg А че ночью то работал, все спали, вот и не справился один с пожаром
 
 

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