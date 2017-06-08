Врачи оценивают состояние пострадавшего при пожаре на СТО в Актау как средне-тяжелое

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Мужчину доставили в отделение травматологии МОБ вчера, 7 июня, после пожара на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау.
- У мужчины обожжены руки, лицо и шея - 20% тела. Состояние пострадавшего оценивается как средне-тяжелое. Мужчина, по его словам, ремонтировал автомобиль. Произошло замыкание, повлекшее за собой пожар, - рассказал Куралбек Ескалиев, врач-травматолог.
Напомним, четыре автомобиля сгорели на СТО в 21 микрорайоне Актау утром 7 июня.
- На месте происшествия работали: 31 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и три сотрудника центра медицины катастроф. Задействованы пять единиц спецтехники. Пожар локализован в 06:28, ликвидирован в 07:19. Причины пожара неизвестны, - рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области.
Пострадавшего мужчину 1977 года рождения доставили в МОБ.
- У мужчины обожжены руки, лицо и шея - 20% тела. Состояние пострадавшего оценивается как средне-тяжелое. Мужчина, по его словам, ремонтировал автомобиль. Произошло замыкание, повлекшее за собой пожар, - рассказал Куралбек Ескалиев, врач-травматолог.
Напомним, четыре автомобиля сгорели на СТО в 21 микрорайоне Актау утром 7 июня.
- На месте происшествия работали: 31 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и три сотрудника центра медицины катастроф. Задействованы пять единиц спецтехники. Пожар локализован в 06:28, ликвидирован в 07:19. Причины пожара неизвестны, - рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области.
Пострадавшего мужчину 1977 года рождения доставили в МОБ.