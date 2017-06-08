Сейчас на сайте
2691
объявления
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 2 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 800 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 9 000 тенге
  • Продам Г. Железноводск, дом с зем. участком за 21 500 000 тенге
  • Продам Здание за 99 000 000 тенге
  • Продам 2 бөлмелі пәтер за 13 000 000 тенге
 

 
Четверг, 08 Июня
+28...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.65 KZT
  • €1 = 352.14 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1157

В Актау расследование падения мужчины с 7-го этажа ведут по статье «Доведение до самоубийства»

По факту падения мужчины с балкона на седьмом этаже дома №13 в 5 микрорайоне Актау назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место происшествия. Фото автора
Досудебное расследование, как рассказали в пресс-службе, ведут по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, мужчина сорвался с балкона и упал на крышу пристройки к дому №13. Он, как рассказали соседи, повис, зацепившись за оконную раму своего балкона. Жена пыталась втянуть его назад, но мужчина выскользнул из ее рук и сорвался вниз.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 20:30
Писал я в теме про 4 мкр,но ошибся *Cherchez la femme* надо это применить в эту тему,эта самая * femme* довела бедолагу до самоубийства, теперь эта гюрза свободна как муха в полёте и вскоре загуляет покачивая передним мостом,наверняка очень слабым.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика