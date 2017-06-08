В Актау расследование падения мужчины с 7-го этажа ведут по статье «Доведение до самоубийства»

Место происшествия. Фото автора
Досудебное расследование, как рассказали в пресс-службе, ведут по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, мужчина сорвался с балкона и упал на крышу пристройки к дому №13. Он, как рассказали соседи, повис, зацепившись за оконную раму своего балкона. Жена пыталась втянуть его назад, но мужчина выскользнул из ее рук и сорвался вниз.
Напомним, мужчина сорвался с балкона и упал на крышу пристройки к дому №13. Он, как рассказали соседи, повис, зацепившись за оконную раму своего балкона. Жена пыталась втянуть его назад, но мужчина выскользнул из ее рук и сорвался вниз.