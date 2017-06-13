В Актау разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

Фото Виктора Федосова предоставлено родственниками

Мужчина 1978 года рождения, по словам родственников, вышел из дома в 1-м микрорайоне Актау 5 июня.



- Особых примет нет, телосложение среднее, рост 170 сантиметров. Был одет в черные спортивные брюки и ветровку. При себе имел удостоверение личности, карту «Народного банка», сотовый телефон, ключ от квартиры, - рассказали родственники мужчины.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Федосова, семья просит сообщить по телефонам: 102 или 8 747 239 57 59.