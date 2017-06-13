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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 1623

В Актау разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

Федосов Виктор Александрович ушел из дома 5 июня 2017 года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего мужчины.

Фото Виктора Федосова предоставлено родственниками
Мужчина 1978 года рождения, по словам родственников, вышел из дома в 1-м микрорайоне Актау 5 июня.

- Особых примет нет, телосложение среднее, рост 170 сантиметров. Был одет в черные спортивные брюки и ветровку. При себе имел удостоверение личности, карту «Народного банка», сотовый телефон, ключ от квартиры, - рассказали родственники мужчины.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Федосова, семья просит сообщить по телефонам: 102 или 8 747 239 57 59.


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Комментарии ( 2 )

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Ололошка (Посетители) Сегодня, 12:33
GuF,как будто это кому-то нужно, хотели бы - уже давно бы сделали
 
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  • Tindaliya
 GuF (Посетители) Сегодня, 12:14
отследить телефон ,отследить где последний раз пользовались карточкой,просмотреть камеры что есть по городу
 
 

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