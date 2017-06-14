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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:34

Просмотров: 567

Разыскиваемый в Актау Виктор Федосов вернулся домой

Виктор Федосов, которого разыскивали родственники, нашелся живым и здоровым. Как сообщают родные мужчины, все время, пока его искали, он находился у друга.

фото предоставленно семьей пропавшего
Мужчина вернулся домой сам после публикации его фотографии на сайте Lada.kz.

- До заявления в полицию мы, естественно, обзвонили всех друзей. Никто о его местонахождении не знал. Вчера выяснилось, что он был у одного из своих знакомых, которому мы звонили в первую очередь, - рассказывают родственники мужчины.

Напомним, Виктор Федосов ушел из дома 5-го июня и не давал знать о себе больше недели. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и объявили его в розыск.


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Комментарии ( 6 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:02
Цитата: Тихо
Лесник" оказался прав.

poka
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:57
Шерше ля фам...
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 13:55
"Лесник" оказался прав. bravo
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:54
С пятого по тринадцатое старых ищу друзей.. boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ậбыρвалг
  • Лесник
  • GuF
 Tindaliya (Посетители) Сегодня, 13:49
Ништяк гульнул мужичонка ... Капец просто . Не завидую его родным .
 
-1
  • GuF
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  • Усатый
  • Лесник
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 13:36
Набил себе цену?

Или был недельный запой?
 
 

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