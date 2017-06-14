Разыскиваемый в Актау Виктор Федосов вернулся домой

фото предоставленно семьей пропавшего
Мужчина вернулся домой сам после публикации его фотографии на сайте Lada.kz.
- До заявления в полицию мы, естественно, обзвонили всех друзей. Никто о его местонахождении не знал. Вчера выяснилось, что он был у одного из своих знакомых, которому мы звонили в первую очередь, - рассказывают родственники мужчины.
Напомним, Виктор Федосов ушел из дома 5-го июня и не давал знать о себе больше недели. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и объявили его в розыск.
- До заявления в полицию мы, естественно, обзвонили всех друзей. Никто о его местонахождении не знал. Вчера выяснилось, что он был у одного из своих знакомых, которому мы звонили в первую очередь, - рассказывают родственники мужчины.
Напомним, Виктор Федосов ушел из дома 5-го июня и не давал знать о себе больше недели. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и объявили его в розыск.