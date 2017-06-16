Сейчас на сайте
2862
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру
  • Продам 3-комнатную квартиру за 53 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
 

 
Пятница, 16 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.65 KZT
  • €1 = 354.5 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 382

По факту наезда на пешехода в 3«Б» микрорайоне Актау проводят досудебное расследование

Расследование в отношении водителя, сбившего 37-летнюю женщину на пешеходном переходе, ведут по части 2 статьи 345 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Пострадавшая находится в бессознательном состоянии на искусственной вентиляции легких, сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ).

Фото из сети Интернет
Водителю грозит штраф до 2000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

- В отношении водителя проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Пострадавшая женщина, как рассказали в МОБ, в сознание не приходила, находится на искусственной вентиляции легких.

- В ближайшие три-четыре дня динамики не ожидается, - сказал Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ по лечебной работе.

Напомним, женщину 1980 года рождения сбили на пешеходном переходе напротив Политехнического колледжа в 19:00 часов 14 июня.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Web (Главные редакторы) Сегодня, 17:13
vot takaya, спасибо, поправили
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
vot takaya (Посетители) Сегодня, 17:08
Лада, исправьте, плиз. А то у вас статья про женщину 37 лет, которую сбили в 3Б мкрн, а по ссылке в последнем предложении переходишь, чтобы почитать то, что было про нее написано ранее, а вылезает статья про сбитую пожилую женщину в 3 микрорайоне возле Акботы
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
сембай (Посетители) Сегодня, 16:09
"Водителю грозит штраф до 2000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет".
Для справедливости нужно из статьи УК РК все слова либо, или!
Как сказал Глеб Жеглов: Вор должен сидеть! Этот водятель украл у женщины самое дорогое - здоровье!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика