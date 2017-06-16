По факту наезда на пешехода в 3«Б» микрорайоне Актау проводят досудебное расследование

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Водителю грозит штраф до 2000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
- В отношении водителя проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Пострадавшая женщина, как рассказали в МОБ, в сознание не приходила, находится на искусственной вентиляции легких.
- В ближайшие три-четыре дня динамики не ожидается, - сказал Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ по лечебной работе.
Напомним, женщину 1980 года рождения сбили на пешеходном переходе напротив Политехнического колледжа в 19:00 часов 14 июня.
- В отношении водителя проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Пострадавшая женщина, как рассказали в МОБ, в сознание не приходила, находится на искусственной вентиляции легких.
- В ближайшие три-четыре дня динамики не ожидается, - сказал Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ по лечебной работе.
Напомним, женщину 1980 года рождения сбили на пешеходном переходе напротив Политехнического колледжа в 19:00 часов 14 июня.