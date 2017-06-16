Сейчас на сайте
2865
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам Россия, зем. участок, за 11 200 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • Продам Бампер задний за 20 000 тенге
 

 
Пятница, 16 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.65 KZT
  • €1 = 354.5 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 854

Гельман Чагай: Медицинскую помощь избитой в Актау девушке в приемном покое МОБ оказали сразу

Рассказ матери 25-летней жительницы Актау о том, что ее избитая дочь Ольга пролежала на кушетке в приемном покое Мангистауской областной больницы (МОБ) четыре часа без медицинской помощи, врачи назвали не соответствующим действительности. Гельман Чагай, врач-нейрохирург МОБ, утверждает: девушку сразу осмотрели дежурные врачи, а о факте избиения сообщили в полицию.

Фото автора
Утверждение матери избитой девушки, что ее дочь Ольга поступила в приемный покой МОБ 18 мая в 14:00 и до 18:00 находилась там, не получая медицинской помощи, неверно, говорит Гельман Чагай.

- На самом деле бригада Скорой помощи доставила Ольгу в приемный покой в 17:05, это зафиксировано в истории болезни. Девушку осмотрели дежурный травматолог, хирург, офтальмолог, реаниматолог и другие узкие специалисты. Сделали все необходимые анализы и медицинские исследования. После операции ее перевели в реанимационное отделение. Сразу же информацию передали в полицию, поскольку факт избиения был налицо. На это указывали внешние признаки: гематомы на лице и на теле, - пояснил Гельман Чагай.


Как рассказал нейрохирург, сейчас состояние пациентки стабильное, средней тяжести.

- Она находится в ясном сознании, восстановилась речь, передвигается с поддержкой. Ей понадобится длительная реабилитация, а в последующем пластика дефекта черепа. Весь объем необходимой медицинской помощи она сможет получить в областной больнице. Судебно-медицинскую и гинекологическую экспертизы проведут после постановления следственных органов. Поэтому гинеколог и не осмотрел девушку при поступлении, - сказал Гельман Чагай.

Напомним, ранее об избиении Ольги рассказала ее мать Ирина. Женщина обвиняла медицинских работников в несвоевременном оказании помощи пострадавшей, а полицию - в желании закрыть дело. Ирина попросила горожан помочь семье продуктами, одеждой и деньгами.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 20:07
Жалко девушку и её мать!Но увы что за семья когда большие дети есть,но никто не работает...Щяс работу найти можно хотя б получать 60-100тыс,работая тем же продавцом,грузчиком,водителем...Да и хватит постоянно винить врачей,Нормальная у нас медицина,скольким людям помогли врачи,но очень редко об этом вспоминает народ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 19:26
Как можно потом гинекологическую экспертизу делать? Какие нибудь биоматериалы останутся внутри ее? Непонимаюя
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Х (Посетители) Сегодня, 19:19
Девушку возможно насиловали и одновременно били добиваясь желаемого,а правоохранительные органы тянут это дело не спроста надеясь как всегда на авось,а вдруг висяк и отчётность и им плевать на человека которому трепанировали череп а это уже фатально и удивительно со слов чагая то что динамика положительная и тыры пыры,как же вам все не стыдно если простолюдин попал можно начхать а если жировой то раскопать мумию.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика