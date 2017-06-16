Гельман Чагай: Медицинскую помощь избитой в Актау девушке в приемном покое МОБ оказали сразу

- На самом деле бригада Скорой помощи доставила Ольгу в приемный покой в 17:05, это зафиксировано в истории болезни. Девушку осмотрели дежурный травматолог, хирург, офтальмолог, реаниматолог и другие узкие специалисты. Сделали все необходимые анализы и медицинские исследования. После операции ее перевели в реанимационное отделение. Сразу же информацию передали в полицию, поскольку факт избиения был налицо. На это указывали внешние признаки: гематомы на лице и на теле, - пояснил Гельман Чагай.

Утверждение матери избитой девушки, что ее дочь Ольга поступила в приемный покой МОБ 18 мая в 14:00 и до 18:00 находилась там, не получая медицинской помощи, неверно, говорит Гельман Чагай.Как рассказал нейрохирург, сейчас состояние пациентки стабильное, средней тяжести.- Она находится в ясном сознании, восстановилась речь, передвигается с поддержкой. Ей понадобится длительная реабилитация, а в последующем пластика дефекта черепа. Весь объем необходимой медицинской помощи она сможет получить в областной больнице. Судебно-медицинскую и гинекологическую экспертизы проведут после постановления следственных органов. Поэтому гинеколог и не осмотрел девушку при поступлении, - сказал Гельман Чагай.Напомним, ранее об избиении Ольги рассказала ее мать Ирина. Женщина обвиняла медицинских работников в несвоевременном оказании помощи пострадавшей, а полицию - в желании закрыть дело. Ирина попросила горожан помочь семье продуктами, одеждой и деньгами.