В отношении водителя перевернувшегося на трассе Актау-Жанаозен Mercedes Benz начато расследование

Фото очевидца
Водитель Mercedes Benz, как отметили в пресс-службе, не справился с управлением, в результате чего перевернулся и столкнулся с самосвалом Howo. Грузовиком управлял мужчина 1965 года рождения. Авария произошла на 52 километре автодороги Актау-Жанаозен.
Статья 345 часть 1 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Это наказывается штрафом в размере до 300 МРП (680 700 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Статья 345 часть 2 УК РК - То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В данном случае нарушитель наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (4 538 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, информация о ДТП поступила на станцию Скорой помощи Жетыбайской сельской больницы 11 июня в 08:15.
- В отношении водителя Mercedes Benz ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК. Тяжесть полученных травм определит судебно-медицинская экспертиза. После выяснится, какую часть статьи 345 УК РК инкриминируют водителю Mercedes Benz, - отметили в ведомстве.
Статья 345 часть 1 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Это наказывается штрафом в размере до 300 МРП (680 700 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Статья 345 часть 2 УК РК - То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В данном случае нарушитель наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (4 538 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, информация о ДТП поступила на станцию Скорой помощи Жетыбайской сельской больницы 11 июня в 08:15.