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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:20

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Подробности ограбления аптеки рассказали в УВД Актау

Об ограблении аптеки в 151 доме 3 микрорайона рассказали в УВД Актау.

Фото автора
Мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку примерно в 22:00 16 июня. За кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Мужчина начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он начал убегать. Услышав крики о помощи, вслед за скрывавшимся побежал проходивший рядом мужчина. Убегающий начал стрелять и попал преследователю в грудь. Но последний все же догнал его и повалил на землю.

Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. Женщину-фармацевта в шоковом состоянии госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Мужчину, задержавшего нападавшего, также доставили в МОБ. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Задержанным оказался местный житель 1981 года рождения. Ранее неоднократно судимый.

Начато досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия). Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Камера видеонаблюдения, расположенная в аптеке, зафиксировала факт ограбления. Также имеются показания свидетелей. При этом задержанный отрицает свою вину.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС).


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 20:39
Червонец поймал дядька.
 
 

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