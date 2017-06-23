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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 3555

Житель Мангистау рассказал, что провел в открытом море трое суток

Мужчину унесло в море течением. Обнаружили его члены экипажа иранского судна, которые и передали мужчину казахстанским морякам. С обезвоживанием и гипотермией пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ).

Аблай Сулейменов с врачами больницы. Фото автора
Есет Шахатбаев, исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии, рассказал, что 24-летний Аблай Сулейменов, житель села Мангистау, поступил в больницу 22 июня в 11:40 в состоянии средней тяжести.

- При поступлении мы оказали ему реанимационную помощь, у мужчины была гипотермия – температура тела снизилась до 32 градусов. Видимых повреждений не было, наблюдалась умеренная боль в грудной клетке за счет длительного голодания и обезвоживания. Мы завершим обследование пациента, на следующей неделе подготовим к выписке, - рассказал Есет Шахатбаев.

В ночь с 18 на 19 июня, как рассказал Аблай Сулейменов, он решил поплавать с другом в море в районе Акшукура. Аблая, плывшего на автомобильной камере, унесло течением в море. Его друг, как рассказал Аблай Сулейменов, выбрался на берег.

- В темноте я потерял из виду берег. Несколько суток плыл, страха не было. Думал только о том, чтобы добраться до берега. Кричал, когда видел пароходы и вертолеты. Конечно, меня никто не слышал. На четвертый день увидел корабль, молился, чтобы он не тронулся с места. Сколько плыл, не помню. Очнулся, когда подплыл к кораблю. Оказалось, что это иранское судно. Они подобрали меня, дали сухую одежду, напоили водой. Потом связались с казахстанскими моряками, уже через 40 минут меня забрали. На берегу вызвали скорую помощь, меня доставили в больницу, - рассказал Аблай.

На берегу, как рассказал Аблай Сулейменов, все трое суток его искали друг и родственники.


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Комментарии ( 12 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 16:09
Чудо, что остался жив. Ежегодно покупаем и оснощаен наш морской гарнизон, а толку мало.
Лада исправьте имя, Аблай (нет такого имени) на Абылай.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:09
Не договаривает этот робинзон,чем он там занимался в море ночью,и почему даже никуда не сообщили его друг и родственники.
 
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d0ct0r (Посетители) Сегодня, 15:58
как можно несколько суток плыть у него спасательный жилет было? umnik какой то мифlook

истина где то рядом...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:00
Лесник,
Ну, поэтому МЧС и не вызывали, чтоб не палиться dada
 
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  • mer
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:50
В ночь с 18 на 19 июня, как рассказал Аблай Сулейменов, он решил поплавать с другом в море в районе Акшукура. Аблая, плывшего на автомобильной камере, унесло течением в море.

Стопудово ночью сетки ставили на меляке. Начинающие бракаши. Отжимняком вынесло.
 
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serega111777 (Посетители) Сегодня, 14:37

Однозначно на переборке сеток были.


А то ... На автомобильной камере сетки перебирать самое оно
 
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 14:30
Однозначно на переборке сеток были.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:00
Disco,
Вот-вот! Именно в него и бросил! dada
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:00
Молодец,что не потерял волю к жизни и не паниковал! Чудо что жив остался ,ведь вода у нас сейчас ледяная.
А на наших погранцов надеятся нечего,у них забота - красняк.
А наши спасатели неизвестно чем заняты,да и технических средств для поисковых работ у них нет,так только если тело со дна достать.
 
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 Disco (Посетители) Сегодня, 13:56
Друг его бросил в биде.

Танцуют все...
 
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