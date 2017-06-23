Житель Мангистау рассказал, что провел в открытом море трое суток

Аблай Сулейменов с врачами больницы. Фото автора

Есет Шахатбаев, исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии, рассказал, что 24-летний Аблай Сулейменов, житель села Мангистау, поступил в больницу 22 июня в 11:40 в состоянии средней тяжести.



- При поступлении мы оказали ему реанимационную помощь, у мужчины была гипотермия – температура тела снизилась до 32 градусов. Видимых повреждений не было, наблюдалась умеренная боль в грудной клетке за счет длительного голодания и обезвоживания. Мы завершим обследование пациента, на следующей неделе подготовим к выписке, - рассказал Есет Шахатбаев.



В ночь с 18 на 19 июня, как рассказал Аблай Сулейменов, он решил поплавать с другом в море в районе Акшукура. Аблая, плывшего на автомобильной камере, унесло течением в море. Его друг, как рассказал Аблай Сулейменов, выбрался на берег.



- В темноте я потерял из виду берег. Несколько суток плыл, страха не было. Думал только о том, чтобы добраться до берега. Кричал, когда видел пароходы и вертолеты. Конечно, меня никто не слышал. На четвертый день увидел корабль, молился, чтобы он не тронулся с места. Сколько плыл, не помню. Очнулся, когда подплыл к кораблю. Оказалось, что это иранское судно. Они подобрали меня, дали сухую одежду, напоили водой. Потом связались с казахстанскими моряками, уже через 40 минут меня забрали. На берегу вызвали скорую помощь, меня доставили в больницу, - рассказал Аблай.



На берегу, как рассказал Аблай Сулейменов, все трое суток его искали друг и родственники.