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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 331

В Мангистаускую областную больницу доставлен выпавший с четвертого этажа житель Жанаозена

Бригада санитарной авиации доставила в Мангистаускую областную больницу (МОБ) молодого человека 1999 года рождения, выпавшего с высоты четвертого этажа одного из домов в Жанаозене. С момента падения, которое произошло 16 июня, молодой человек находился в реанимационном отделении Жанаозенской центральной городской больницы. В МОБ пострадавший доставлен для проведения операций по поводу многочисленных переломов, сообщил Надиркожа Мусаев, реаниматолог санавиации, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.

Отделение экстренной помощи МОБ. Фото автора
Как рассказал Надиркожа Мусаев, в реанимации и отделении травматологии жанаозенской больницы молодой человек находился в течение 10 дней. Поступил без сознания. Врачам пострадавший сказал, что не помнит, как все происходило, поскольку страдает лунатизмом.

После выведения пациента из шока бригада санитарной авиации доставила его в МОБ в состоянии средней степени тяжести.

- У пациента закрытый и открытый переломы бедренных костей, перелом предплечий, нижней челюсти. Повреждены крупные сегменты, после обследования мы проведем ряд операций, - прокомментировал Есет Шахатбаев, исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии МОБ.


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Комментарии ( 1 )

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Колдун (Посетители) Сегодня, 18:57
Потерпеть придётся человеку,несколько операций и потом при благоприятном исходе реабилитация минимум в три раза большая чем лечение и не факт,что всё будет хорошо,на всё воля создателя. Лунатик говорит,верится мне с трудом,но это моё сугубо личное.

Есет Шахатбаев, исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии МОБ.
Сомневаться не стоит,доктор Шахатбаев любого безнадёжного подымет на ноги,доброго ему здоровья и продвижения по службе. Надёжный доктор,верить ему можно и он доказывает свою надёжность каждый день. bravo
 
 

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