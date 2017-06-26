В Мангистаускую областную больницу доставлен выпавший с четвертого этажа житель Жанаозена

Отделение экстренной помощи МОБ. Фото автора

Как рассказал Надиркожа Мусаев, в реанимации и отделении травматологии жанаозенской больницы молодой человек находился в течение 10 дней. Поступил без сознания. Врачам пострадавший сказал, что не помнит, как все происходило, поскольку страдает лунатизмом.



После выведения пациента из шока бригада санитарной авиации доставила его в МОБ в состоянии средней степени тяжести.



- У пациента закрытый и открытый переломы бедренных костей, перелом предплечий, нижней челюсти. Повреждены крупные сегменты, после обследования мы проведем ряд операций, - прокомментировал Есет Шахатбаев, исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии МОБ.