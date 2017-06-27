В Актау мужчина получил перелом шейного отдела позвоночника после ныряния в море

Отделение экстренной помощи МОБ. Фото автора

Вчера, 26 июня, мужчина 1988 года рождения обратился в МОБ после неудачного ныряния в море.



- Пациент поступил в наше отделение с переломом шейного отдела позвоночника. После обследования ему выставлен диагноз «закрытый неосложненный компрессионный перелом четвертого позвонка шейного отдела позвоночника». Пациента перевели в отделение травматологии. Там ему проведут компьютерную томографию, после чего определят дальнейшую тактику лечения. В принципе, прогноз для него благоприятный. Убедительная просьба к жителям области: не нырять головой в море, особенно в незнакомых местах, - прокомментировал Гельман Чагай.



Первый случай травмы, полученной из-за неудачного ныряния, произошел в начале лета. Тогда пациента, неудачно нырнувшего в море, госпитализировали в МОБ с осложненным переломом пятого и шестого позвонков шейного отдела позвоночника со сдавливанием спинного мозга.



- Пациента прооперировали, состояние его стабилизировалось, но требуется длительная реабилитация, - отметил Гельман Чагай.



Со слов нейрохирурга, травмы шейного отдела позвоночника считаются одними из тяжелых, и чаще всего приводят к инвалидности (полному параличу конечностей) или гибели человека.



За первое полугодие, как рассказал заведующий отделением нейрохирургии, госпитализировано пять человек с переломами шейного отдела. Один из них погиб от травм, полученных в результате падения с высоты.