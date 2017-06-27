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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:01

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В Актау мужчина получил перелом шейного отдела позвоночника после ныряния в море

Это уже второй случай, зафиксированный с начала лета. Об этом рассказал Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирургии Мангистауской областной больницы.

Отделение экстренной помощи МОБ. Фото автора
Вчера, 26 июня, мужчина 1988 года рождения обратился в МОБ после неудачного ныряния в море.

- Пациент поступил в наше отделение с переломом шейного отдела позвоночника. После обследования ему выставлен диагноз «закрытый неосложненный компрессионный перелом четвертого позвонка шейного отдела позвоночника». Пациента перевели в отделение травматологии. Там ему проведут компьютерную томографию, после чего определят дальнейшую тактику лечения. В принципе, прогноз для него благоприятный. Убедительная просьба к жителям области: не нырять головой в море, особенно в незнакомых местах, - прокомментировал Гельман Чагай.

Первый случай травмы, полученной из-за неудачного ныряния, произошел в начале лета. Тогда пациента, неудачно нырнувшего в море, госпитализировали в МОБ с осложненным переломом пятого и шестого позвонков шейного отдела позвоночника со сдавливанием спинного мозга.

- Пациента прооперировали, состояние его стабилизировалось, но требуется длительная реабилитация, - отметил Гельман Чагай.

Со слов нейрохирурга, травмы шейного отдела позвоночника считаются одними из тяжелых, и чаще всего приводят к инвалидности (полному параличу конечностей) или гибели человека.

За первое полугодие, как рассказал заведующий отделением нейрохирургии, госпитализировано пять человек с переломами шейного отдела. Один из них погиб от травм, полученных в результате падения с высоты.


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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Егерь (Посетители) Сегодня, 16:42
Убедительная просьба к жителям области: не нырять головой в море, особенно в незнакомых местах, - прокомментировал Гельман Чагай.

Проводите инструктажи среди вновь прибывших, что-ли. А то они то в Шоре тонут пачками, то шеи себе об камни ломают, то на камерах по трое суток по морю путешествуют.

Берегите себя, отандасы! help

Коллега лесника.
 
 

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