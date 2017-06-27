Унесенных в море жителей Актау спас экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан»

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Около 22.00 часов вечера 26 июня двое жителей Актау 1982 и 1990 годов рождения работали на понтоне на пляже в районе 1 микрорайона Актау. Штормом часть понтона оторвало и унесло в море вместе с работниками, - сообщает пресс-служба ДЧС МО.
Искали мужчин на плавсредствах представители спасательных и других служб. Спустя несколько часов в двух километрах от берега мужчин обнаружил и спас экипаж РАК «Казахстан» Военно-морских сил МО РК.
- Позже оба пострадавших были переданы в «Центр медицины катастроф» для оказания медицинской помощи, - отметили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе, 22 июня, экипаж иранского судна спас жителя Мангистауской области, который по его словам, провел в море три дня.
С начала 2017 года В Мангистауской области утонули пять человек.
Искали мужчин на плавсредствах представители спасательных и других служб. Спустя несколько часов в двух километрах от берега мужчин обнаружил и спас экипаж РАК «Казахстан» Военно-морских сил МО РК.
- Позже оба пострадавших были переданы в «Центр медицины катастроф» для оказания медицинской помощи, - отметили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе, 22 июня, экипаж иранского судна спас жителя Мангистауской области, который по его словам, провел в море три дня.
С начала 2017 года В Мангистауской области утонули пять человек.