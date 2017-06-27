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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 1247

Унесенных в море жителей Актау спас экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан»

Двух жителей Актау унесло в море 26 июня. Несколько часов спасатели безрезультатно искали мужчин. Нашел и спас пострадавших экипаж ракетно-артиллерийского корабля (РАК) «Казахстан» Военно-морских сил МО РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

фото с сайта tengrinews.kz
Около 22.00 часов вечера 26 июня двое жителей Актау 1982 и 1990 годов рождения работали на понтоне на пляже в районе 1 микрорайона Актау. Штормом часть понтона оторвало и унесло в море вместе с работниками, - сообщает пресс-служба ДЧС МО.

Искали мужчин на плавсредствах представители спасательных и других служб. Спустя несколько часов в двух километрах от берега мужчин обнаружил и спас экипаж РАК «Казахстан» Военно-морских сил МО РК.

Унесенных в море жителей Актау спас экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан»


- Позже оба пострадавших были переданы в «Центр медицины катастроф» для оказания медицинской помощи, - отметили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе, 22 июня, экипаж иранского судна спас жителя Мангистауской области, который по его словам, провел в море три дня.

С начала 2017 года В Мангистауской области утонули пять человек.


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Комментарии ( 4 )

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  • Егерь
  • leo529
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 22:07
Около 22.00 часов вечера 26 июня двое жителей Актау 1982 и 1990 годов рождения работали на понтоне на пляже в районе 1 м.р-оне..

НУ!, да в 22.00 "работали", на сетях,иии походу лажа с мотором получилась, хорошо что сотовая связь была, координаты сообщили.. Ближе всех оказался пароход РАК..Выловили... look Но!, не привлекли.

Цитата: Крест
бракаши крышованные поэтому вояки их и искали,крыша дело серьёзное.

Ещё бы!..Их же и кормят.. popa
Кстати!, в тот вечер ставил "удочку" 22.00...ИИи штиляк был полнейщый....ИИИи как их "унесло"!?.. lol

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • Егерь
  • leo529
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:51
Хм... Ночью в море на понтоне... Не, про пацана-купальщика на камере в Акшакуре правдоподобнее было dada
 
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  • Швейк
  • alixah
 Ёж (Посетители) Сегодня, 19:40
Вчера штиляк был, вроде? А тут понтоны рвет.. rofl
 
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  • Ёж
  • Бендэр
 Крест (Посетители) Сегодня, 19:38
Посмотрите *********** и всё станет ясно,бракаши крышованные поэтому вояки их и искали,крыша дело серьёзное.
 
 

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