В Актау собак расстреляли в квартире хозяйки

оставшиеся в квартире собаки
Инцидент произошел 27 июня в 10«б» доме 22 микрорайона. По жалобе жильцов участковые вместе с сотрудником коммунальной службы пришли в квартиру 77-летней Валентины, владелицы нескольких крупных собак, и, по рассказам соседей, попросили женщину отдать животных.
- Она начала кричать и кидаться на них. Тогда сотрудник коммунальной службы через щель в двери и окно начал стрелять в собак, находящихся в квартире. Двоих застрелили, а две или больше спрятались. Женщину участковый скрутил и увез в «психушку», - рассказывают соседи.
После случившегося все жильцы дома разделились на два лагеря. Одни называют пожилую женщину «проклятьем». По словам людей, страдают от нее все люди в микрорайоне.
- С начала года ее собаки покусали уже 16 человек, большинство из которых дети. И это только те, кто написали заявление, а сколько тех, кто никуда не обращался - не сосчитать. Бабушка сама агрессивная, собаки у нее тоже. Она их выводит без намордников и травит на детей. Если ей слово сказать, она начинает с кувалдой или арматурой кидаться, мы ее боимся, - говорят жильцы дома.
Внука Бахытжи Юсуповой псы Валентины покусали в начале мая. Вместо запланированного отдыха в детском лагере ребенок проходит курс лечения от бешенства. Помимо множества животных, которых Валентина держит в квартире, неудобства соседям доставляет и образ жизни пенсионерки.
- Я живу в квартире прямо над Валентиной. Она каждый день, как на работу, ходит на мусорку и приносит оттуда всякий хлам к себе домой. Там же она собирает еду для собак, потом все это варит. Смрад стоит неимоверный. Я не могу окна открыть, потому что вонь идет, и при закрытых окнах весь этот отвратительный запах попадает в квартиру через вентиляцию. По ночам я не могу спать, потому что в 4-5 утра она начинает орать матом на собак, бить их, они визжат. Это ад, а не жизнь, - говорит соседка Валентины - Мадлена Битярова.
Другие жильцы дома, наоборот, женщину защищают. По их словам, дети сами провоцируют собак, кидают в них и в окна Валентины камни. Из-за этого пенсионерка была вынуждена забаррикадировать жилище и соорудить отдельный вход в свою квартиру, так как в подъезд Валентину давно не пускают.
- На протяжении десяти лет в нее камнями кидают дети, чего они ждут? Естественно, собаки кусаются. Если бы в меня каждый день бросали камни и материли, я бы тоже на людей кидаться начала, - рассказывает соседка Валентины.
По словам соседки, под «раздачу» попала и дворовая собака Лапка, которая никакого отношения к истории с Валентиной не имеет. Лапку застрелили на глазах у детворы.
- У нас тут жила собака, мы ее еще щенком кормили, добрая была, никого не трогала, дворовая собака. Дети ее любили. В нее тоже вчера стрельнули. Дети это видели. Мой пятилетний сын не спал всю ночь, просыпался, плакал, звал Лапку. Я все понимаю, собаки Валентины доставляли много хлопот кому-то, и да, возможно, требовалось их усыпить, но не таким вот варварским способом и не на глазах у детей. Это было жестоко, - говорит женщина.
Другие соседи утверждают, что просили участковых и сотрудников коммунальной службы не торопиться с отстрелом и дождаться волонтеров, которые обещали приехать и забрать животных пенсионерки на передержку. Но официальные лица были непреклонны.
В настоящее время Валентина находится на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В ее запертой квартире остались как минимум две собаки, которые голодают второй день. Кроме того, в квартире остались и трупы застреленных животных. Соседи боятся, что из-за жары трупы начнут быстро разлагаться.
Хозяйка собак Валентина уже попадала в хронику происшествий Актау. В 2014 году сразу три ее собаки напали на женщину.
Видео Рашида Исмагилова
- Она начала кричать и кидаться на них. Тогда сотрудник коммунальной службы через щель в двери и окно начал стрелять в собак, находящихся в квартире. Двоих застрелили, а две или больше спрятались. Женщину участковый скрутил и увез в «психушку», - рассказывают соседи.
После случившегося все жильцы дома разделились на два лагеря. Одни называют пожилую женщину «проклятьем». По словам людей, страдают от нее все люди в микрорайоне.
- С начала года ее собаки покусали уже 16 человек, большинство из которых дети. И это только те, кто написали заявление, а сколько тех, кто никуда не обращался - не сосчитать. Бабушка сама агрессивная, собаки у нее тоже. Она их выводит без намордников и травит на детей. Если ей слово сказать, она начинает с кувалдой или арматурой кидаться, мы ее боимся, - говорят жильцы дома.
Внука Бахытжи Юсуповой псы Валентины покусали в начале мая. Вместо запланированного отдыха в детском лагере ребенок проходит курс лечения от бешенства. Помимо множества животных, которых Валентина держит в квартире, неудобства соседям доставляет и образ жизни пенсионерки.
- Я живу в квартире прямо над Валентиной. Она каждый день, как на работу, ходит на мусорку и приносит оттуда всякий хлам к себе домой. Там же она собирает еду для собак, потом все это варит. Смрад стоит неимоверный. Я не могу окна открыть, потому что вонь идет, и при закрытых окнах весь этот отвратительный запах попадает в квартиру через вентиляцию. По ночам я не могу спать, потому что в 4-5 утра она начинает орать матом на собак, бить их, они визжат. Это ад, а не жизнь, - говорит соседка Валентины - Мадлена Битярова.
Другие жильцы дома, наоборот, женщину защищают. По их словам, дети сами провоцируют собак, кидают в них и в окна Валентины камни. Из-за этого пенсионерка была вынуждена забаррикадировать жилище и соорудить отдельный вход в свою квартиру, так как в подъезд Валентину давно не пускают.
- На протяжении десяти лет в нее камнями кидают дети, чего они ждут? Естественно, собаки кусаются. Если бы в меня каждый день бросали камни и материли, я бы тоже на людей кидаться начала, - рассказывает соседка Валентины.
По словам соседки, под «раздачу» попала и дворовая собака Лапка, которая никакого отношения к истории с Валентиной не имеет. Лапку застрелили на глазах у детворы.
- У нас тут жила собака, мы ее еще щенком кормили, добрая была, никого не трогала, дворовая собака. Дети ее любили. В нее тоже вчера стрельнули. Дети это видели. Мой пятилетний сын не спал всю ночь, просыпался, плакал, звал Лапку. Я все понимаю, собаки Валентины доставляли много хлопот кому-то, и да, возможно, требовалось их усыпить, но не таким вот варварским способом и не на глазах у детей. Это было жестоко, - говорит женщина.
Другие соседи утверждают, что просили участковых и сотрудников коммунальной службы не торопиться с отстрелом и дождаться волонтеров, которые обещали приехать и забрать животных пенсионерки на передержку. Но официальные лица были непреклонны.
В настоящее время Валентина находится на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В ее запертой квартире остались как минимум две собаки, которые голодают второй день. Кроме того, в квартире остались и трупы застреленных животных. Соседи боятся, что из-за жары трупы начнут быстро разлагаться.
Хозяйка собак Валентина уже попадала в хронику происшествий Актау. В 2014 году сразу три ее собаки напали на женщину.
Видео Рашида Исмагилова