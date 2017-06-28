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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 4601

В Актау собак расстреляли в квартире хозяйки

По жалобе жильцов 10«б» дома в 22 микрорайоне Актау участковые и сотрудник коммунальной службы произвели отстрел собак в одной из квартир. По словам соседей, хозяйка животных страдает психическими заболеваниями, а псы нападают на детей. После инцидента владелицу животных увезли в Мангистауский областной психоневрологический диспансер, а мертвые и живые собаки остались в запертой квартире.

оставшиеся в квартире собаки
Инцидент произошел 27 июня в 10«б» доме 22 микрорайона. По жалобе жильцов участковые вместе с сотрудником коммунальной службы пришли в квартиру 77-летней Валентины, владелицы нескольких крупных собак, и, по рассказам соседей, попросили женщину отдать животных.

- Она начала кричать и кидаться на них. Тогда сотрудник коммунальной службы через щель в двери и окно начал стрелять в собак, находящихся в квартире. Двоих застрелили, а две или больше спрятались. Женщину участковый скрутил и увез в «психушку», - рассказывают соседи.

После случившегося все жильцы дома разделились на два лагеря. Одни называют пожилую женщину «проклятьем». По словам людей, страдают от нее все люди в микрорайоне.

- С начала года ее собаки покусали уже 16 человек, большинство из которых дети. И это только те, кто написали заявление, а сколько тех, кто никуда не обращался - не сосчитать. Бабушка сама агрессивная, собаки у нее тоже. Она их выводит без намордников и травит на детей. Если ей слово сказать, она начинает с кувалдой или арматурой кидаться, мы ее боимся, - говорят жильцы дома.

Внука Бахытжи Юсуповой псы Валентины покусали в начале мая. Вместо запланированного отдыха в детском лагере ребенок проходит курс лечения от бешенства. Помимо множества животных, которых Валентина держит в квартире, неудобства соседям доставляет и образ жизни пенсионерки.



- Я живу в квартире прямо над Валентиной. Она каждый день, как на работу, ходит на мусорку и приносит оттуда всякий хлам к себе домой. Там же она собирает еду для собак, потом все это варит. Смрад стоит неимоверный. Я не могу окна открыть, потому что вонь идет, и при закрытых окнах весь этот отвратительный запах попадает в квартиру через вентиляцию. По ночам я не могу спать, потому что в 4-5 утра она начинает орать матом на собак, бить их, они визжат. Это ад, а не жизнь, - говорит соседка Валентины - Мадлена Битярова.



Другие жильцы дома, наоборот, женщину защищают. По их словам, дети сами провоцируют собак, кидают в них и в окна Валентины камни. Из-за этого пенсионерка была вынуждена забаррикадировать жилище и соорудить отдельный вход в свою квартиру, так как в подъезд Валентину давно не пускают.

В Актау собак расстреляли в квартире хозяйки


- На протяжении десяти лет в нее камнями кидают дети, чего они ждут? Естественно, собаки кусаются. Если бы в меня каждый день бросали камни и материли, я бы тоже на людей кидаться начала, - рассказывает соседка Валентины.

В Актау собак расстреляли в квартире хозяйки


По словам соседки, под «раздачу» попала и дворовая собака Лапка, которая никакого отношения к истории с Валентиной не имеет. Лапку застрелили на глазах у детворы.

- У нас тут жила собака, мы ее еще щенком кормили, добрая была, никого не трогала, дворовая собака. Дети ее любили. В нее тоже вчера стрельнули. Дети это видели. Мой пятилетний сын не спал всю ночь, просыпался, плакал, звал Лапку. Я все понимаю, собаки Валентины доставляли много хлопот кому-то, и да, возможно, требовалось их усыпить, но не таким вот варварским способом и не на глазах у детей. Это было жестоко, - говорит женщина.



Другие соседи утверждают, что просили участковых и сотрудников коммунальной службы не торопиться с отстрелом и дождаться волонтеров, которые обещали приехать и забрать животных пенсионерки на передержку. Но официальные лица были непреклонны.

В настоящее время Валентина находится на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В ее запертой квартире остались как минимум две собаки, которые голодают второй день. Кроме того, в квартире остались и трупы застреленных животных. Соседи боятся, что из-за жары трупы начнут быстро разлагаться.



Хозяйка собак Валентина уже попадала в хронику происшествий Актау. В 2014 году сразу три ее собаки напали на женщину.

Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 25 )

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salamander (Посетители) Сегодня, 18:24
наконец то...
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:20
Мою родственницу тоже погрызли ее собаки.
Менты на заявление тогда тупо забили, бабка продолжила спокойно травить собак на людей.
По факту чувство двоякое:
Как бы бабку давно надо было отправить на лечение и с собаками решать вопрос, как как бабка их реально выдрессировала нападать на людей. Вопрос в том, что все это надо было делать цивилизованными методами а не устраивать войнушку в жилом доме.
 
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  • Lisi4ka
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: Крест
А гдето в тиши кабинетов примеряют её квартирку на своих родственников.

И поэтому специально оставили гнить в хате двух здоровых псов? Для аромату, наверное. Вони от помойки, которую бабка переместила к себе в дом, очевидно недостаточно. Нужно чтоб запах с ног валил.

Цитата: Ёж
хозяйка выполняла роль вожака.

Очень правильная формулировка applause .
 
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Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 17:56
Васьвась,
Ну видимо вы правы, раз закрыли ее спустя 3 года после публикации статьи про покусаную девушку. Правда собак с ней после той истории поменьше рядом стало
 
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Summer (Посетители) Сегодня, 17:51
Маривана, вот и как раз таки помогаю!!! и если бы таких было больше, не было бы всего этого ЗВЕРСТВА. Конечно Вам проще пристрелить и бабульку в псих.больницу.
 
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  • Lisi4ka
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 17:51
Цитата: Lisi4ka
Это похоже та бабка, которая с коляской мусора ходила по нижним микрорайонам.

Она это, родимая. Которая в 22 микр на дороге натравливала своих собак на проезжающий транспорт. И собаку задавить не хочется, и выйти снять с капота двух овчаров и одну беснующуюся бабку с тележкой - тоже рискованно. Сожрут.

Скорее всего на этот раз покусали родственника какого-то уважаемого агашки, пока счет шел на десятки обычных граждан, участковым было фиолетово.
Но соседи рано обрадовались. Скоро из бабкиной квартиры повалят по стояку крысы, мыши, тараканы, клопы, навозные мухи и прочие обитатели нехорошей квартиры, потерявшие в бабкином лице ежедневный шведский стол. Собаку доедят и полезут.

И в психушке сейчас, я думаю, не сахар: Наполеон, Гарри Поттер и Вице король Индии в срочном порядке пакуют вещи.
 
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  • Lisi4ka
  • Васьвась
 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:49
Девушки, не спорьте. Отношение людей к этой женщине- плод многолетних трудов самой женщины. Если она прививает собакам злость, ввиду своей обиды на весь мир, то эти собачки рано или поздно кого-нибудь порвут. Такова их природа- выполнять приказы хозяина, а в данном случае, на мой взгляд, хозяйка выполняла роль вожака. Между этой сворой и сворой бездомных дворняг большая разница. В стае, живущей без участия человека, злость не прививается. В данном же случае, собаки полностью подчинены настроению или психике хозяйки (она же вожак). Думаю, апашке нужно было просто поменять свою конуру на какой-нибудь домишко в ближайшем аульчике и ходить там на ушах. Жизнь же в социуме- это немного другое. И что волонтеры, навещавшие ее? Сочли, что всё пучком и жизнь у стаи в шоколаде? Эх, люди, люди..
 
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Summer (Посетители) Сегодня, 17:48
ladakz, говорю про некоторые квартиры конкретно, адрес публиковать не буду, может кто то задумается.... На то слово которым вам попахивает я ввиду не имела. До цивилизации нам в этом плане далекооооо, согласно с вами.
 
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  • salamander
 Маривана (Посетители) Сегодня, 17:44
Никого не жалко, ни-ко-го, не тебя не меня-я, ни егооо...

Всем кому жалко собачек и бабулю, забирайте себе, там вон две как раз выжили. А бабуле давно надо в спецдом.

Цитата: Summer
Вместо того чтобы помочь ей


НУ ТАК ПОМОГИТЕ!!! какого тут клопов давить на клаве, на словах тут все Львы Толстые, а на деле сами знаете.

legalize it...
 
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ladakz (Посетители) Сегодня, 17:41
В Штатах за то что пристрелили собаку, ещё и на глазах у детей, засудили бы и лишили работы но увы, нам до них топать и топать, если вообще дойдём.
Summer,
Вы в каждой квартире были? чтобы утверждать про курпешки, мясо, насчёт людей промолчу. Акцентируя внимание на курпешки, попахивает одним словом. Может вы и не это имели ввиду но всё же, не стоит забывать где все мы с вами живём.
Женщину конечно жаль. Как сказал В. Кикабидзе: самое страшное это одиночество.
 
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