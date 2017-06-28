Сейчас на сайте
2550
объявлений
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 5 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 5 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • Продам Тельман, дом за 15 000 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
 

 
Среда, 28 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.13 KZT
  • €1 = 367.08 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 906

В 21 микрорайоне Актау произошел пожар

В здании бокса по производству наружных реклам в 21 микрорайоне Актау сегодня, 28 июня, произошло возгорание оборудования и расходных материалов. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Фото Рашида Исмагилова
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, пожар локализован в 17:17 и ликвидирован в 17:53.

- Площадь пожара составила 80 квадратных метров (общая площадь - 200 квадратных метров). В ликвидации пожара была задействована служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС области. В тушении пожара участвовали 25 человек, были задействованы пять единиц техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента.



Напомним, 7 июня на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау сгорели четыре автомобиля. При пожаре пострадал мужчина.



Видео очевидцев


Поделись с другими:

Пожар в 21 микрорайоне Актау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:48
21-шi шағын-аудан?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ололошка (Посетители) Сегодня, 20:18
Какое-то странное стеснение обстоятельств, та же территория...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 Крест (Посетители) Сегодня, 19:27
Территория нужна дяде.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика