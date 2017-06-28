В 21 микрорайоне Актау произошел пожар

Фото Рашида Исмагилова
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, пожар локализован в 17:17 и ликвидирован в 17:53.
- Площадь пожара составила 80 квадратных метров (общая площадь - 200 квадратных метров). В ликвидации пожара была задействована служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС области. В тушении пожара участвовали 25 человек, были задействованы пять единиц техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента.
Напомним, 7 июня на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау сгорели четыре автомобиля. При пожаре пострадал мужчина.
Видео очевидцев
- Площадь пожара составила 80 квадратных метров (общая площадь - 200 квадратных метров). В ликвидации пожара была задействована служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС области. В тушении пожара участвовали 25 человек, были задействованы пять единиц техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента.
Напомним, 7 июня на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау сгорели четыре автомобиля. При пожаре пострадал мужчина.
Видео очевидцев