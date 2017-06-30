В ДЧС Мангистау рассказали подробности пожара на автозаправке, при котором пострадал 28-летний мужчина

Фото из архива Lada.kz
Информация оперативному дежурному ДЧС поступила 29 июня в 19:58.
- Огнем уничтожены цистерна с топливом и два автомобиля - «ГАЗ-53» и «ЗиЛ-130». Возгорание потушили до прибытия противопожарной службы. Расстояние до ближайшей пожарной части - 130 километров. В тушении пожара задействованы пять сотрудников пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и одна единица техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова.
При пожаре пострадал 28-летний мужчина. С ожогом 100% поверхности тела II степени его госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.
- Огнем уничтожены цистерна с топливом и два автомобиля - «ГАЗ-53» и «ЗиЛ-130». Возгорание потушили до прибытия противопожарной службы. Расстояние до ближайшей пожарной части - 130 километров. В тушении пожара задействованы пять сотрудников пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и одна единица техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова.
При пожаре пострадал 28-летний мужчина. С ожогом 100% поверхности тела II степени его госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.