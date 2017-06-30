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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 598

В ДЧС Мангистау рассказали подробности пожара на автозаправке, при котором пострадал 28-летний мужчина

Пожар произошел на частной автогазозаправочной станции (АГЗС) в двух километрах от села Акшымырау в Мангистауском районе при заправке автомобиля «ГАЗ-53». Об этом рассказала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Информация оперативному дежурному ДЧС поступила 29 июня в 19:58.

- Огнем уничтожены цистерна с топливом и два автомобиля - «ГАЗ-53» и «ЗиЛ-130». Возгорание потушили до прибытия противопожарной службы. Расстояние до ближайшей пожарной части - 130 километров. В тушении пожара задействованы пять сотрудников пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и одна единица техники, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова.

При пожаре пострадал 28-летний мужчина. С ожогом 100% поверхности тела II степени его госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.


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Комментарии ( 2 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Valderrama
А кто и, главное, чем потушили такой пожар?

Походу сгорело и само потухло
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • FBI
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:53
«Огнем уничтожены цистерна с топливом и два автомобиля - «ГАЗ-53» и «ЗиЛ-130». Возгорание потушили до прибытия противопожарной службы».

А кто и, главное, чем потушили такой пожар?
 
 

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