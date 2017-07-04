В 12 микрорайоне Актау автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

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Инцидент произошёл примерно в 20.00 сегодня, 4 июля. По словам очевидцев, пострадавшую сбил автомобиль марки Volkswagen.
- Как я поняла, девочка несовершеннолетняя. Она перебегала дорогу на зелёный свет, когда был большой поток машин. Переходила дорогу со стороны торгового дома «Мечта» в 12 микрорайон. Автомобиль сбил девушку и вынес её на проезжую часть. Остальные автомобили сразу остановились. Минут пять она лежала в отключке. Что удивительно, до Скорой помощи мы дозвониться не могли. Вызвали сотрудников полиции и уже они это сделали. Полиция приехала минут через 5-7 после звонка. Девушка пришла в себя и её забрала Скорая. Ей половину лица расцарапало до крови. Насколько я заметила, больше ран не было, - сообщила Ниа, очевидец происшествия.
Состояние девушки будет известно позже.
Редакция lada.kz обратилась за комментариями в ДВД Мангистауской области.
Фото и видео очевидцев
Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину 2 июля.
Пострадавший при ночном ДТП в Актау мужчина самовольно покинул больницу.
- Как я поняла, девочка несовершеннолетняя. Она перебегала дорогу на зелёный свет, когда был большой поток машин. Переходила дорогу со стороны торгового дома «Мечта» в 12 микрорайон. Автомобиль сбил девушку и вынес её на проезжую часть. Остальные автомобили сразу остановились. Минут пять она лежала в отключке. Что удивительно, до Скорой помощи мы дозвониться не могли. Вызвали сотрудников полиции и уже они это сделали. Полиция приехала минут через 5-7 после звонка. Девушка пришла в себя и её забрала Скорая. Ей половину лица расцарапало до крови. Насколько я заметила, больше ран не было, - сообщила Ниа, очевидец происшествия.
Состояние девушки будет известно позже.
Редакция lada.kz обратилась за комментариями в ДВД Мангистауской области.
Фото и видео очевидцев
Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину 2 июля.
Пострадавший при ночном ДТП в Актау мужчина самовольно покинул больницу.