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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 21:35

Просмотров: 294

В 12 микрорайоне Актау автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Актау, напротив торгового дома «Мечта», автомобиль сбил девушку. О происшествии рассказали очевидцы.

Скрин видео
Инцидент произошёл примерно в 20.00 сегодня, 4 июля. По словам очевидцев, пострадавшую сбил автомобиль марки Volkswagen.

- Как я поняла, девочка несовершеннолетняя. Она перебегала дорогу на зелёный свет, когда был большой поток машин. Переходила дорогу со стороны торгового дома «Мечта» в 12 микрорайон. Автомобиль сбил девушку и вынес её на проезжую часть. Остальные автомобили сразу остановились. Минут пять она лежала в отключке. Что удивительно, до Скорой помощи мы дозвониться не могли. Вызвали сотрудников полиции и уже они это сделали. Полиция приехала минут через 5-7 после звонка. Девушка пришла в себя и её забрала Скорая. Ей половину лица расцарапало до крови. Насколько я заметила, больше ран не было, - сообщила Ниа, очевидец происшествия.

Состояние девушки будет известно позже.
Редакция lada.kz обратилась за комментариями в ДВД Мангистауской области.



Фото и видео очевидцев

Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину 2 июля.

Пострадавший при ночном ДТП в Актау мужчина самовольно покинул больницу.


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Комментарии ( 3 )

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  • тишка
 manwyk (Посетители) Сегодня, 22:51
На зелёный перебегала.Наверное поварачивавший сбил.Некоторые водители не знают,что если им на поворот зелёный,все равно должны пешеходов пропускать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 22:16
У шофера нервный срыв.... 100пудово

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • kostya_aktau
  • Quwanysh Atshybaiuly
 kolek (Посетители) Сегодня, 22:01
в следующий раз будет правила дорожного движения соблюдать!
Лада что за оглавление?в своем оглавление делаете виновным водителя.
В 12 микрорайоне Актау автомобиль сбил девушку которая не знает правила дорожного движения-так правдивей
 
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  • kostya_aktau
 botden (Посетители) Сегодня, 21:44
Лада! Что с фото? Они не открываются!
 
 

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