Пострадавший при ночном ДТП в Актау мужчина самовольно покинул больницу

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Мужчина 1979 года рождения, в результате ДТП получивший ряд травм, после врачебного осмотра самовольно покинул медицинское учреждение.
- Пострадавшего доставили в больницу в 01.50 второго июля. Мужчина нигде не работает. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, ушибленные раны теменной и весочной долей. После оказания первой медицинской помощи он покинул больницу, - рассказал Надиркожа Мусаев.
Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину в ночь на второе июля.
- Пострадавшего доставили в больницу в 01.50 второго июля. Мужчина нигде не работает. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, ушибленные раны теменной и весочной долей. После оказания первой медицинской помощи он покинул больницу, - рассказал Надиркожа Мусаев.
Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину в ночь на второе июля.