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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 306

Пострадавший при ночном ДТП в Актау мужчина самовольно покинул больницу

Мужчина, пострадавший в ночном ДТП второго июля, покинул больницу после осмотра специалистами. Об этом рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы.

Фото автора
Мужчина 1979 года рождения, в результате ДТП получивший ряд травм, после врачебного осмотра самовольно покинул медицинское учреждение.

- Пострадавшего доставили в больницу в 01.50 второго июля. Мужчина нигде не работает. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, ушибленные раны теменной и весочной долей. После оказания первой медицинской помощи он покинул больницу, - рассказал Надиркожа Мусаев.

Напомним, в 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину в ночь на второе июля.


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Комментарии ( 1 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 12:22
Бабла хоть отстегнули потерпевшему? money
 
 

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