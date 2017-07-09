Полицейские не нашли отпечатков в обворованной квартире в 14 микрорайоне Актау

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Отпечатков на месте преступления, как сообщили в УВД Актау, не обнаружено. Досудебное расследование по статье 188 части 2 пункту 4 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение) продолжается.
Злоумышленникам грозит штраф до 3000 МРП (6 807 000 тенге) или исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, кража произошла днем в прошлые выходные. Из квартиры в 14 микрорайоне неизвестные похитили 100 тысяч тенге и драгоценности на сумму 1,5 миллиона тенге. Крупные вещи, шубы, планшет, ноутбук и телевизор остались на месте.
Злоумышленникам грозит штраф до 3000 МРП (6 807 000 тенге) или исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, кража произошла днем в прошлые выходные. Из квартиры в 14 микрорайоне неизвестные похитили 100 тысяч тенге и драгоценности на сумму 1,5 миллиона тенге. Крупные вещи, шубы, планшет, ноутбук и телевизор остались на месте.