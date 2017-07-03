Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные

Оставленный в щитке ворами ключ

- Наш подъезд образцовый, с домофоном. Соседи живут уже много лет вместе, дружно. Все порядочные, интеллигентные люди. Тем более, что на первом этаже проживает один из руководителей местной полицейской службы. Что это было, издевка со стороны воров? Работаешь, работаешь и в один день расстаешься с нажитым. Явно кто-то знал, что мы с утра до вечера покидаем квартиру. Может орудует группировка, потому что на днях была уже подобная кража в одном из соседних домов. Это не единичный случай краж, которые совершались средь бела дня. Они остались не раскрыты. До каких пор это может продолжаться. Так могут обокрасть любого, мы же не знаем, кто за кем следит, - на эмоциях высказался Ермек.

Назад Вперед





















