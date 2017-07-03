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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:24

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Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные

Из квартиры в 14 микрорайоне неизвестные похитили 100 тысяч тенге и драгоценности на сумму 1,5 миллиона тенге.

Бедлам. Фото потерпевших
Инцидент произошел в эту субботу, 1 июля, в промежутке с 10:00 до 14:30 в 14 микрорайоне, доме №7.

В квартире, по словам Ермека, родственника потерпевших, проживают четверо взрослых и двое детей. Глава семейства находится на вахте и вернется на следующей неделе.

На момент кражи, как рассказал Ермек, в квартире никого не было. Женщины с детьми уже несколько дней с утра уходят присматривать за родственницей в 15 микрорайон, которая перенесла инсульт, и возвращаются домой вечером. Но в эту субботу они вернулись в 14:30. Замок, на который хозяева закрывали дверь, оказался открытым. Зайдя в квартиру, они увидели бедлам.

Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные


По квартире были разбросаны вещи из шкафов. Воры перелопатили все, чтобы найти деньги. Картины на стене тоже остались не без внимания, за ними тоже искали.

Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные


Из шкатулок, по словам Ермека, злоумышленники похитили исключительно золотые и бриллиантовые изделия. Также из квартиры злоумышленники украли 100 тысяч тенге. Остальные драгоценности и бижутерия остались не тронуты. Крупные вещи, шубы, планшет, ноутбук и телевизор также остались на месте. Их, скорее всего, не взяли, чтобы не вызвать подозрений у соседей.

Неизвестные, как рассказала потерпевшая сторона, подобрали ключ к нижнему замку, на который была закрыта входная железная дверь, и проникли внутрь.

По словам Ермека, злоумышленники нашли в квартире ключ от верхнего замка входной двери, закрыли им обворованную квартиру. При этом ключ не забрали с собой, а оставили в щитке на втором этаже.

Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные

Оставленный в щитке ворами ключ


Потерпевшие сразу вызвали полицейских.

Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные


На месте кражи криминалисты сняли отпечатки и, со слов потерпевших, изъяли сердцевину вскрытого замка и верхний ключ из щитка на втором этаже.

Квартирная кража в Актау совершена днем в прошедшие выходные


Жителям города потерпевшие советуют не хранить в квартире деньги и драгоценности, а также предложили скооперироваться с соседями и установить системы сигнализации и видеонаблюдения в подъездах.

- Наш подъезд образцовый, с домофоном. Соседи живут уже много лет вместе, дружно. Все порядочные, интеллигентные люди. Тем более, что на первом этаже проживает один из руководителей местной полицейской службы. Что это было, издевка со стороны воров? Работаешь, работаешь и в один день расстаешься с нажитым. Явно кто-то знал, что мы с утра до вечера покидаем квартиру. Может орудует группировка, потому что на днях была уже подобная кража в одном из соседних домов. Это не единичный случай краж, которые совершались средь бела дня. Они остались не раскрыты. До каких пор это может продолжаться. Так могут обокрасть любого, мы же не знаем, кто за кем следит, - на эмоциях высказался Ермек.


Напомним, подобный случай произошел 3 февраля 2017 года, приблизительно с 13:00 до 17:00 в 14 доме 7 микрорайона. Тогда воры также вскрыли замок на входной двери, когда никого не было дома. Они забрали драгоценности на сумму 500 тысяч тенге. Также было украдено 80 тысяч тенге. Полицейские тогда опросили всех жильцов дома, но свидетелей кражи так и не нашлось. По данному факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

В ночь с 14 на 15 февраля неизвестные лица совершили кражу в магазине моторных масел Mobil 1 в 12 микрорайоне. Злоумышленники разбили закалённое стекло панорамного окна на обратной стороне павильона и проникли в помещение. Они вынесли ящик от кассового аппарата, в котором находилось 276 тысяч тенге. Разбитое стекло стоит 300 тысяч тенге. В полиции сообщили, что по данному происшествию ведутся оперативно-следственные мероприятия.

А вот 27 апреля 2017 года все свои накопленные сбережения в один день потеряла 83-летняя актауская пенсионерка. Кража произошла в 40 доме 4 микрорайона, напротив памятника Тарасу Шевченко. Тогда женщина вернулась из магазина и присела отдохнуть в кресле на площадке у квартиры. К ней подошел мужчина. Сказал, что он только что проводил дезинсекцию (уничтожение насекомых) от тараканов в квартире на первом этаже. Предложил ей самолично провести обработку квартиры, чтобы насекомые по штробе не переползли к ней в квартиру. Пенсионерка, не опасаясь, пустила его в квартиру. Сама при этом осталась на площадке. Она обнаружила пропажу только на следующий день, когда собралась идти в магазин за хлебом. В кошелке осталось только 200 тенге. Исчезла также крупная сумма, которая находилась в комоде зала. Это были все ее сбережения. Личность подозреваемого, как отметили в полиции, еще не установлена. Ведется досудебное расследование.



Фото потерпевших и автора


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Средь бела дня в Актау неизвестные обворовали квартиру


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