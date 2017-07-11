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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 584

Пронзённого строительным ломом мужчину прооперировали хирурги в Актау

Лом пронзил бедро мужчины, упавшего в колодец. Пострадавшего экстренно прооперировали хирурги Мангистауской областной больницы (МОБ). Врачи дают благоприятный прогноз.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Бригада Скорой помощи 11 июля в 00:30 доставила 35-летнего пациента в МОБ. Со слов пострадавшего, он упал в колодец. Лом длиной полтора метра, находившийся в колодце, прошел через бедро.

- Органы брюшной полости не задеты, крупные сосуды органов таза не повреждены. При установке мочевого катетера обнаружена кровь, что вызвало подозрение на сквозное ранение мочевого пузыря. В ходе операции ушиты раны мочевого пузыря. Операция длилась два часа. Сейчас пациент отключен от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, в полном сознании, переведен в отделение реанимации. Прогноз благоприятный, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургической службе.


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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:35
Кто ж тебя проткнул так неудачно?
 
 

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