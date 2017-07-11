Пронзённого строительным ломом мужчину прооперировали хирурги в Актау

Приемный покой МОБ. Фото автора

Бригада Скорой помощи 11 июля в 00:30 доставила 35-летнего пациента в МОБ. Со слов пострадавшего, он упал в колодец. Лом длиной полтора метра, находившийся в колодце, прошел через бедро.



- Органы брюшной полости не задеты, крупные сосуды органов таза не повреждены. При установке мочевого катетера обнаружена кровь, что вызвало подозрение на сквозное ранение мочевого пузыря. В ходе операции ушиты раны мочевого пузыря. Операция длилась два часа. Сейчас пациент отключен от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, в полном сознании, переведен в отделение реанимации. Прогноз благоприятный, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургической службе.