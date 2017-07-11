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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 1674

Житель Бейнеу поджёг свой дом и сарай

Причиной поступка мужчина назвал семейные проблемы. Об этом сообщили в отделе Бейнеуского района по чрезвычайным ситуациям.

Кадр видео
Возгорание одноэтажного дома и сарая произошло 6 июля в поселке Бейнеу. Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 09:44.

- В доме №37 горел пол в гостиной, потолок в спальном помещении и домашние вещи. Остальные комнаты полностью закопчены. Дом одноэтажный, девятикомнатный. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Общая площадь дома - 221 квадратный метр. Отдельно стоящий одноэтажный сарай сгорел полностью. Площадь горения составила 54 квадратных метра. Ликвидировали пожар в 11:29. Обошлось без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

В социальных сетях жители Мангистау делятся видео пожара в Бейнеу.



На кадрах видео предполагаемый хозяин дома говорит: «Сегодня все отмечают День Астаны, а у меня денег нет. У меня восемь детей, которые сейчас на заработках в Актау и у них тоже нет денег. Из-за этого я поджёг дом».

В отделе Бейнеуского района по чрезвычайным ситуациям сообщили, что мужчина собственноручно написал заявление о поджоге.

- В заявлении он написал, что поджёг дом из-за семейных проблем. Дело передано в районный отдел внутренних дел Бейнеуского района, - отметили дознаватели отдела Бейнеуского района по чрезвычайным ситуациям.


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Комментарии ( 15 )

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Тьфу (Посетители) Сегодня, 18:42
«Сегодня все отмечают День Астаны, а у меня денег нет. У меня восемь детей, которые сейчас на заработках в Актау и у них тоже нет денег. Из-за этого я поджёг дом»
Ты посмотри какой хитрован,нажиться решил на нас,теперь прямая дорога в ночлежку господин хитрый оралман.
 
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  • botden
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 Егерь (Посетители) Сегодня, 18:16
Джулия,
Не исключаю и такой вариант. Это приспособленец чистой воды. И таких легион.
 
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  • botden
  • Тьфу
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: Егерь
Этот дядька настрогал аж восемь и жил припеваючи, пока получал пособия на детей. Внезапно дети выросли, и райская эпопея с пособиями накрылась нежданно-негаданно.

Полностью согласен. Добавлю от себя. День Астаны это не новый год, не Наурыз, не думаю что все казахи отмечают сей праздник с большой помпой. Скорее всего все соседи сочли день столицы поводом, достойным очередного тоя. А у него не было денег закатить пир горой. Ну соседи и подкололи: нищеброд, типа, 8 детей, а поляну накрыть не можешь. Понты же наше все. Ну и накрыло крышу у мужика: дом более 200 метров, детей настрогал немерено, а какой-то проходной праздник отметить, так чтоб все село от зависти сдохло, не вышло. Лицо потеряно. omg
 
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 Джулия (Посетители) Сегодня, 18:08
Цитата: Егерь
Внезапно дети выросли, и райская эпопея с пособиями накрылась нежданно-негаданно.

Да думается мне мужик не такой уж бестолковый.Скорее всего решил продолжить свою эпопею иждивенца. Он сейчас вспомнит что у нас в стране в беде не бросают, особенно погорельцев. Можно письмо будет настрочить что в день рождения президента он оказался на улице без жилья, без кучи денег, которые все сгорели в доме и т.п. И даже без намеков, а прямым текстом что ему обязаны помочь. Он хочет в Актау, в центр адаптации, где все условия и не надо ни за что платить. А уж на еду может поплачется где-нибудь у магазинов что погорелец, ему и накидают. Так много лет можно жить. А там глядишь дети удачные партии найдут и он примажется к кому-нибудь.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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 Егерь (Посетители) Сегодня, 17:44
Цитата: Artur007
8 детей тогда зачем заводил, если тебе трудно содержать их?1 ребенка бы родили и может хватало бы на всё...Не понимаю почему люди в своих проблемах ищят кого то виновного?

Я попытаюсь ответить на твои вопросы, Артур. Только ты не нервничай и держи себя в руках. В далеких девяностых правительство дало отмашку тем, кто жил в близлежащих странах, на въезд в страну, посулив им золотые горы и разрешив им рпзмножаться неограниченно, для борьбы с якобы нахлынувшим внезапно демографическим кризисом. "Отандасы" ломанулись сюда сломя головы и стали строгать детвору как те кролики- часто и бесконтрольно. Этот дядька настрогал аж восемь и жил припеваючи, пока получал пособия на детей. Внезапно дети выросли, и райская эпопея с пособиями накрылась нежданно-негаданно. Видимо, он не дал им ни образования, ни шансов мыслить самостоятельно. Дети поехали в город, а в городе десятки тысяч таких же как они- обездоленных и никому не нужных.
Вывод: тут прямая вина государства. Но она прямо пропорциональна бестолковости мужика, который не умеет решать свои проблемы, а сразу кидается в крайности, и истерит похлеще иной женщины. Это только мое видение ситуации.
 
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 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 17:44
Просто больной человек.
 
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 Могой (Посетители) Сегодня, 17:16
Неадекватный. Слабый ныне мужик пошел. Вместо того, чтобы решать проблемы, он еще большие создал.
Что в кино, что в жизни у мужиков один выход из проблем - напиться до соплей, или вот так - разрушить все дотла.
 
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 Artur007 (Посетители) Сегодня, 17:08
Сделал тока хуже себе и своим детям...Причем вообще день Астаны и его проблемы? 8 детей тогда зачем заводил, если тебе трудно содержать их?1 ребенка бы родили и может хватало бы на всё...Не понимаю почему люди в своих проблемах ищят кого то виновного?
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:37
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Понятно, что положение полный "швах". Но ведь своим поступком он его ну совсем ни как не улучшил...
Скорее всего хотел привлечь этим внимание властей к своим проблемам. Но ведь все мы знаем, что властям глубоко нас наплевать на проблемы простых смертных...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:33
Мир, в котором я живу,
Называется дурдом,
Хочешь - я тебя с собой возьму,
Хочешь - подпалю весь дом! (с) boyan crazy
 
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