Житель Бейнеу поджёг свой дом и сарай

Возгорание одноэтажного дома и сарая произошло 6 июля в поселке Бейнеу. Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 09:44.- В доме №37 горел пол в гостиной, потолок в спальном помещении и домашние вещи. Остальные комнаты полностью закопчены. Дом одноэтажный, девятикомнатный. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Общая площадь дома - 221 квадратный метр. Отдельно стоящий одноэтажный сарай сгорел полностью. Площадь горения составила 54 квадратных метра. Ликвидировали пожар в 11:29. Обошлось без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.В социальных сетях жители Мангистау делятся видео пожара в Бейнеу.На кадрах видео предполагаемый хозяин дома говорит: «Сегодня все отмечают День Астаны, а у меня денег нет. У меня восемь детей, которые сейчас на заработках в Актау и у них тоже нет денег. Из-за этого я поджёг дом».В отделе Бейнеуского района по чрезвычайным ситуациям сообщили, что мужчина собственноручно написал заявление о поджоге.- В заявлении он написал, что поджёг дом из-за семейных проблем. Дело передано в районный отдел внутренних дел Бейнеуского района, - отметили дознаватели отдела Бейнеуского района по чрезвычайным ситуациям.