Сейчас на сайте
2548
объявлений
  • Продам Коробки за 45 тенге
  • Продам Морозильную камеру витринную за 270 000 тенге
  • Требуется Водитель, 45 000 тенге
  • Требуется Преподаватели математики, 100 000 тенге
  • Требуется Учитель математики
  • Требуется Педагог требуется, 200 000 тенге
  • Требуется Водитель автогрейдера
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 18 Июля
+34...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.62 KZT
  • €1 = 373.06 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 1767

В Каракиянском районе в перестрелке пострадали шесть человек

Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

иллюстрация с сайта Arnapress.kz
Перестрелка произошла в поселке Курык в ночь с 17 на 18 июля.

- Молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, пострадавшие от множественных огнестрельных дробовых ранений, доставлены в 00:30 в МОБ из Курыка. В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость. У одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки. В брюшной полости было до полутора литров крови. Раны ушиты. Больной находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.

Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии.

Третий пострадавший с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.

Несколько человек в ходе перестрелки, по словам очевидцев, были убиты. Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в департаменте внутренних дел Мангистауской области.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.

Подробности происшествия выясняются. О них мы сообщим позже.

Светлана Антонова, Гульмира Садырова.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Englishman (Посетители) Сегодня, 13:25
Не понимаю, а причем тут что они потомки переселенцев?! Местные что, все поголовно законопослушные люди?! Среди якобы "местных" отморозков не мало. У нас жильцы половины жилого дома якобы "местные", мол город этот строили или их предки, угу, каждые выходные вечера пьяные в луже своей мочи валяются в подъезде. Так что, происхождение этих ребят не имеет значение, надо судить человека по иным критериям, а не по месту происхождения...

God save the queen!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:25
Швейк,
"Бригада. ПерезагрЫзка".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • motor
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:24
А чем отличается туловище от других частей тела? Например от грудной клетки или живота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:03
Подросла новая "Бригада"? stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • motor
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:02
Цитата: tolk
Одни медики подробно все описали.


Ага, особенно это понравилось "Раны ушиты" )))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:57
Гангста щит
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • motor
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:48
Жесть какая! Возвращение 90-ых ?
Очень скудная информация. Одни медики подробно все описали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • babushka
  • Швейк
  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:44
Это начало конца. К этому все и идет.
Бородатые джиги или нет? Где рождены они и кем? Пора врубать реверс Великого переселения. Хотя, может уже и поздно..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • motor
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:29
Пересмотрели американских фильмов про Гетто ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика