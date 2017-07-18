В Каракиянском районе в перестрелке пострадали шесть человек

иллюстрация с сайта Arnapress.kz

Перестрелка произошла в поселке Курык в ночь с 17 на 18 июля.



- Молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, пострадавшие от множественных огнестрельных дробовых ранений, доставлены в 00:30 в МОБ из Курыка. В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость. У одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки. В брюшной полости было до полутора литров крови. Раны ушиты. Больной находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.



Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии.



Третий пострадавший с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.



Несколько человек в ходе перестрелки, по словам очевидцев, были убиты. Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в департаменте внутренних дел Мангистауской области.



- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.



Подробности происшествия выясняются. О них мы сообщим позже.



Светлана Антонова, Гульмира Садырова.