В Мангистау двое парней утонули при купании в запрещённых местах

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz

Оба инцидента произошли вчера, 17 июля. Около 15:00, по информации сотрудников водно-спасательной службы, на водосбросный канал ТОО «МАЭК Казатомпром», именуемый в народе «шора» приехала отдыхать молодая пара. Несмотря на запрещающие знаки и предупреждения спасателей, парень и девушка решили искупаться.



- Несколько раз к ним подходили сотрудники службы и предупреждали о запрете на купание в канале. В итоге пара ушла дальше по каналу. Они обошли забор и все равно полезли в воду. Спустя час, когда наши сотрудники совершали обход, они услышали крики. Из воды они достали двух человек - мужчину и девушку. Как выяснилось, в воде оставался третий человек - парень девушки, которого она и еще один отдыхающий пытались спасти, но не смогли. Спустя час сотрудники водно-спасательной станции нашли тело молодого человека 1995 года рождения в 200-х метрах от берега на глубине шесть метров, - рассказал Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области



В этот же день около 20:00 в районе 43-го километра утонул подросток 2001 года рождения.



- Около часа родственники пытались найти и спасти подростка самостоятельно. И только в 21:50 позвонили в ДЧС Мангистауской области. Группа спасателей и водолазы сразу же выехали на вызов. Пока мы были в дороге, нам сообщили, что родственники достали тело. Приехавшая на место бригада Центра медицины катастроф констатировала смерть подростка. Спасти его не представлялось возможным, так как было потеряно слишком много времени, - рассказал Бакытжан Кайрлаев.



Руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области считает, что трагедии можно было избежать, если бы люди более ответственно относились к собственной жизни и не рисковали ею, купаясь в запрещенных местах.



- Люди знают, где опасно, но все равно едут туда купаться - это канал «Шора», 43-й километр, скалы в 4-м микрорайоне Актау. В настоящее время везде расположены наши группы, установлены знаки, полицейские также предупреждают купающихся, но люди не слушают, - отметил Бакытжан Кайрлаев.