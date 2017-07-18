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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:12

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В 14 микрорайоне Актау загорелся мусор в строительном котловане

Возгорание произошло сегодня, 18 июля, в 10:00. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Подробности инцидента рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Кадр видео
Возгорание, как сообщила Гульнара Ходжабекова, ликвидировано в 10:31.

- Горел котлован за 59 домом в 14 микрорайоне. В тушении пожара задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сказала Гульнара Ходжабекова.


Видео очевидцев


По словам очевидцев пожара, они услышали хлопки.

- Часто наблюдаю, как приезжают КамАЗы с мусором и выкидывают его в яму. Примерно в 10 утра мы услышали хлопки, как будто что-то взрывалось. Посмотрели в окно, в котловане горит мусор, - рассказали очевидцы.

Напомним, ранее Уркен Бисакаев, заместитель акима Актау, сообщил, что котлован, ранее принадлежавший частному лицу, вернули в коммунальную собственность. Засыпкой котлована займется ТОО «Кала жолдары».

Жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.


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Комментарии ( 1 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 19:51
А это не тот котлован,на который не так давно была жалоба от жильца рядом стоящего дома? Конечно поджечь проще,чем вытаскивать и вывозить)
 
 

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