В 14 микрорайоне Актау загорелся мусор в строительном котловане

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Возгорание, как сообщила Гульнара Ходжабекова, ликвидировано в 10:31.
- Горел котлован за 59 домом в 14 микрорайоне. В тушении пожара задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сказала Гульнара Ходжабекова.
По словам очевидцев пожара, они услышали хлопки.
- Часто наблюдаю, как приезжают КамАЗы с мусором и выкидывают его в яму. Примерно в 10 утра мы услышали хлопки, как будто что-то взрывалось. Посмотрели в окно, в котловане горит мусор, - рассказали очевидцы.
Напомним, ранее Уркен Бисакаев, заместитель акима Актау, сообщил, что котлован, ранее принадлежавший частному лицу, вернули в коммунальную собственность. Засыпкой котлована займется ТОО «Кала жолдары».
Жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.
- Горел котлован за 59 домом в 14 микрорайоне. В тушении пожара задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сказала Гульнара Ходжабекова.
Видео очевидцев
По словам очевидцев пожара, они услышали хлопки.
- Часто наблюдаю, как приезжают КамАЗы с мусором и выкидывают его в яму. Примерно в 10 утра мы услышали хлопки, как будто что-то взрывалось. Посмотрели в окно, в котловане горит мусор, - рассказали очевидцы.
Напомним, ранее Уркен Бисакаев, заместитель акима Актау, сообщил, что котлован, ранее принадлежавший частному лицу, вернули в коммунальную собственность. Засыпкой котлована займется ТОО «Кала жолдары».
Жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.