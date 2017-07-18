В Жанаозене по горячим следам задержан «телефонный террорист»

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В Жанаозене вчера, 17 июля, примерно в десять часов вечера неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании ТРК, расположенном в микрорайоне «Самал», заложено взрывное устройство.



- Немедленно были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. На месте работали саперы с собаками. Каких-либо подозрительных предметов в здании обнаружено не было. В этот же день в ходе принятых мер сотрудниками ОВД был установлен и задержан мужчина, житель Жанаозена. Он дал признательные показания о ложном сообщении, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Задержанный мужчина водворен в ИВС УВД Жанаозена. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Наказывается лишением свободы на срок до шести лет.