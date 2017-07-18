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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 517

В Жанаозене по горячим следам задержан «телефонный террорист»

Житель Жанаозена позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из торговых центров города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вызов ложный. Звонившего хулигана задержали по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из открытых источкиков
В Жанаозене вчера, 17 июля, примерно в десять часов вечера неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании ТРК, расположенном в микрорайоне «Самал», заложено взрывное устройство.

- Немедленно были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. На месте работали саперы с собаками. Каких-либо подозрительных предметов в здании обнаружено не было. В этот же день в ходе принятых мер сотрудниками ОВД был установлен и задержан мужчина, житель Жанаозена. Он дал признательные показания о ложном сообщении, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Задержанный мужчина водворен в ИВС УВД Жанаозена. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Наказывается лишением свободы на срок до шести лет.


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Комментарии ( 3 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 20:46
Всегда удивлялся,у них в Туркменистане все такие или особенные приезжают из Кундага и Небитдага.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:25
Комментарий удален за нарушение правил
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 20:08
Когда так дурачьтся они вообще в курсе что есть строгий закон и вычислить горе юмориста не составит труда...
 
 

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