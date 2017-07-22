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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 1014

В Актау в результате двух пожаров пострадали три человека

В Актау 22 июля практически одновременно произошло два пожара в разных микрорайонах. Пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.

Пожар в 9 доме 15 микрорайона. Фото автора
Первый вызов поступил примерно в 14:00. По адресу 15-9 произошло возгорание балкона на четвертом этаже.

В Актау в результате двух пожаров пострадали три человека


На место ЧП выехали две автоцистерны и автолестница. Пока спасатели тушили пожар, поступил вызов от жителей 32 дома 5 микрорайона. В этом доме произошел похожий пожар, звонившие сообщили о возгорании балкона на четвертом этаже.



- В 15 микрорайоне до прибытия пожарных сотрудники полиции вытащили из подъезда мужчину (хозяина квартиры). Его передали сотрудникам центра медицины катастроф с отравлением угарным дымом. Площадь горения составила примерно 10 квадратных метров. Балкон сгорел полностью, квартира закопчена. Из-за возгорания пострадала наружная часть балкона пятого этажа. Во время пожара эвакуировали 20 человек из подъезда, из них семеро дети. Причина возгорания пока неизвестна, - сообщили спасатели.

В результате пожара в 5 микрорайоне пострадали двое человек - мужчина и женщина.

В Актау в результате двух пожаров пострадали три человека


- Сотрудникам Cкорой помощи переданы пострадавшие: мужчина с отравлением от угарного дыма и женщина - около 18 процентов ожога, - сообщили в ведомстве.



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Пожар в 9 доме 15 микрорайона


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Комментарии ( 2 )

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Next Next (Посетители) Сегодня, 18:11
балконы у обоих судя по раме застеклены были, солнечная сторона...

а хлам запросто задымит
 
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autumn20128 (Посетители) Сегодня, 17:39
Из за чего возгорание? Опять шашлыки жарили?
 
 

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