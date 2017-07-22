В Актау в результате двух пожаров пострадали три человека

Назад Вперед













Первый вызов поступил примерно в 14:00. По адресу 15-9 произошло возгорание балкона на четвертом этаже.На место ЧП выехали две автоцистерны и автолестница. Пока спасатели тушили пожар, поступил вызов от жителей 32 дома 5 микрорайона. В этом доме произошел похожий пожар, звонившие сообщили о возгорании балкона на четвертом этаже.- В 15 микрорайоне до прибытия пожарных сотрудники полиции вытащили из подъезда мужчину (хозяина квартиры). Его передали сотрудникам центра медицины катастроф с отравлением угарным дымом. Площадь горения составила примерно 10 квадратных метров. Балкон сгорел полностью, квартира закопчена. Из-за возгорания пострадала наружная часть балкона пятого этажа. Во время пожара эвакуировали 20 человек из подъезда, из них семеро дети. Причина возгорания пока неизвестна, - сообщили спасатели.В результате пожара в 5 микрорайоне пострадали двое человек - мужчина и женщина.- Сотрудникам Cкорой помощи переданы пострадавшие: мужчина с отравлением от угарного дыма и женщина - около 18 процентов ожога, - сообщили в ведомстве.