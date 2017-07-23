Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау

Разбитая Lada Priora
Как сообщили в дорожной полиции, водителей доставили в наркологию для прохождения освидетельствования.
В ДТП пострадали мужчины 1990 и 1989 годов рождения, женщина 1988 года рождения. Они были доставлены бригадами Скорой помощи в приемный покой МОБ.
У них диагностированы различные травмы: ушиб волосистой части головы, обоих коленных суставов, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и грудной клетки, ушиб мягких тканей нижних конечностей, левого подбородка и ссадины грудной клетки. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.
В сети появилось видео эвакуации Lada Priora.
На месте ДТП обнаружены открытые пивные банки.
Напомним, ДТП произошло в ночь с 22 на 23 июля. В результате аварии автомобиль Toyota FJ Cruiser выкинуло за бордюр, он врезался в столб уличного освещения.
Фото и видео очевидцев
В ДТП пострадали мужчины 1990 и 1989 годов рождения, женщина 1988 года рождения. Они были доставлены бригадами Скорой помощи в приемный покой МОБ.
У них диагностированы различные травмы: ушиб волосистой части головы, обоих коленных суставов, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и грудной клетки, ушиб мягких тканей нижних конечностей, левого подбородка и ссадины грудной клетки. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.
В сети появилось видео эвакуации Lada Priora.
На месте ДТП обнаружены открытые пивные банки.
Напомним, ДТП произошло в ночь с 22 на 23 июля. В результате аварии автомобиль Toyota FJ Cruiser выкинуло за бордюр, он врезался в столб уличного освещения.
Фото и видео очевидцев