Сейчас на сайте
2595
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 100 000 тенге
  • Продам Жанаозен, 1-комнатную квартиру за 3 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам Автодром, земельный участок за 7 000 000 тенге
  • Сдам Комнату за 30 000 тенге
  • Сдам Квартиру за 2 000 тенге
  • Продам Subaru Legacy за 1 200 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 23 Июля
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.98 KZT
  • €1 = 378.34 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 0

Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау

О причинах ночной аварии на Т-образном перекрестке перед акиматом Мангистауской области пока не сообщается. Работает дознаватель.

Разбитая Lada Priora
Как сообщили в дорожной полиции, водителей доставили в наркологию для прохождения освидетельствования.

Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау


В ДТП пострадали мужчины 1990 и 1989 годов рождения, женщина 1988 года рождения. Они были доставлены бригадами Скорой помощи в приемный покой МОБ.

Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау


У них диагностированы различные травмы: ушиб волосистой части головы, обоих коленных суставов, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и грудной клетки, ушиб мягких тканей нижних конечностей, левого подбородка и ссадины грудной клетки. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау


В сети появилось видео эвакуации Lada Priora.



Стали известны подробности ночного ДТП в центре Актау


На месте ДТП обнаружены открытые пивные банки.

Напомним, ДТП произошло в ночь с 22 на 23 июля. В результате аварии автомобиль Toyota FJ Cruiser выкинуло за бордюр, он врезался в столб уличного освещения.

Фото и видео очевидцев


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика