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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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В Актау разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

Алибек Даулетов сегодня, 31 июля, в 12:00 вышел во двор 15 дома 29 микрорайона и пропал. Подросток страдает детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщила его мама Гульжан Ебрашева.

Фото Алибека Даулетова предоставлено родственниками
Особые приметы подростка: высокий, худощавый. Алибек, как рассказала его мама, хромает и плохо говорит.

- Сын одет в зелёную футболку, черные спортивные штаны, на голове светлая бейсболка, сандалии сине-черного цвета. Сейчас с сотрудниками полиции мы разыскиваем его в 29 и 28 микрорайонах, - рассказала Гульжан Ебрашева.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, родственники просят позвонить по телефонам: 8 701 284 8458, 8 701 745 5125, 8 701 999 0152.


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