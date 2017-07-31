В Актау разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

Фото Алибека Даулетова предоставлено родственниками

Особые приметы подростка: высокий, худощавый. Алибек, как рассказала его мама, хромает и плохо говорит.



- Сын одет в зелёную футболку, черные спортивные штаны, на голове светлая бейсболка, сандалии сине-черного цвета. Сейчас с сотрудниками полиции мы разыскиваем его в 29 и 28 микрорайонах, - рассказала Гульжан Ебрашева.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, родственники просят позвонить по телефонам: 8 701 284 8458, 8 701 745 5125, 8 701 999 0152.