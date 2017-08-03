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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:06

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Виновнику смертельного ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко грозит до пяти лет тюрьмы

В отношении водителя автомобиля Hyundai Santa Fe ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Звонок о происшествии, как рассказали в ДВД Мангистауской области, поступил на пульт 102 от очевидца.

- Сотрудники дорожной полиции установили, что водитель Hyundai Santa Fe не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.

В результате опрокидывания автомобиля скончался пассажир 2001 года рождения. Водителя 1996 года рождения госпитализировали в отделение травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ). Девушку-пассажира, находившуюся на заднем сиденье автомобиля Hyundai Santa Fe, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Состояние водителя врачи оценивают как средней тяжести.

- У него диагностирован перелом грудины, ушибы шейного отдела позвоночника. На шею наложен бандаж, - рассказали в отделении травматологии МОБ.

Напомним, авария произошла 28 июля около 18:10 около села Акшукур.

Часть 3 статьи 345 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека

Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.


Видео очевидца


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