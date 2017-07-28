Один человек скончался вследствие дорожно-транспортного происшествия в районе села Акшукур

Приемный покой МОБ. Фото автора
ДТП произошло примерно на 18 километре трассы Актау-Акшукур. Со слов реаниматологов больницы, один молодой человек умер в отделении реанимации от травм, несовместимых с жизнью.
- Через 10 минут после поступления в состоянии агонии у молодого человека остановилось сердце. Биологическая смерть констатирована в 19:10 часов, - прокомментировали в МОБ.
Двое других пострадавших - девушка и парень получили ушибы и ссадины. Находятся в травмпункте МОБ.
Все о состоянии пострадавших и подробностях ДТП мы расскажем дополнительно.
- Через 10 минут после поступления в состоянии агонии у молодого человека остановилось сердце. Биологическая смерть констатирована в 19:10 часов, - прокомментировали в МОБ.
Двое других пострадавших - девушка и парень получили ушибы и ссадины. Находятся в травмпункте МОБ.
Все о состоянии пострадавших и подробностях ДТП мы расскажем дополнительно.