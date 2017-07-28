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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 21:01

Просмотров: 373

Один человек скончался вследствие дорожно-транспортного происшествия в районе села Акшукур

В аварии, произошедшей 28 июля около 18:00 часов, пострадали трое человек. Все они доставлены бригадой Скорой помощи села Акшукур в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Один участник аварии умер в реанимации от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщили врачи МОБ.

Приемный покой МОБ. Фото автора
ДТП произошло примерно на 18 километре трассы Актау-Акшукур. Со слов реаниматологов больницы, один молодой человек умер в отделении реанимации от травм, несовместимых с жизнью.

- Через 10 минут после поступления в состоянии агонии у молодого человека остановилось сердце. Биологическая смерть констатирована в 19:10 часов, - прокомментировали в МОБ.

Двое других пострадавших - девушка и парень получили ушибы и ссадины. Находятся в травмпункте МОБ.

Все о состоянии пострадавших и подробностях ДТП мы расскажем дополнительно.




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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:30
Выезд на встречку банально,ежедневно и обычно для нашей дороги вдоль Акшукура и Тельмана,лётчики отлетались остальные даст бог одыбают.
 
 

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