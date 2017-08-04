В отношении совершившего наезд на пешехода в 6 микрорайоне Актау водителя ведут досудебное расследование

Статья 610 часть 1 КоАП РК- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.



Влечет штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.



Статья 611 часть 2 КоАП РК- Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.



Наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год.



Статья 612 КоАП РК - Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления.



Часть 1 - Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Влечет штраф в размере пяти МРП.



Часть 2 - Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. Влекут штраф в размере 15 МРП.



Часть 3 - Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. Влечет штраф в размере 10 МРП.



Часть 4 - Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 30 МРП.



Часть 5 - Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством. Влечет штраф в размере 50 МРП.



Часть 6 - Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влечет штраф в размере 70 МРП.



Статья 345 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.



Часть 1 - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Это наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.



Часть 2 - То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Это наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Жителя Актау 1990 года рождения обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения), частью 2 статьи 611 КоАП РК (Оставление водителем места ДТП), статьей 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).- После ДТП водителя задержали сотрудники дорожной полиции, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Пострадавшая девушка рассказала, что шла по пешеходному переходу из 5 в 6 микрорайон.- Автомашина серебристого цвета двигалась в сторону центра. После ДТП водитель скрылся. На месте аварии осталось зеркало заднего вида, - рассказала потерпевшая.У девушки, как сообщили в отделении травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ), диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости и закрытый перелом левой голени.- Пациентке провели четыре операции. Ее состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, - рассказали в МОБ.Напомним, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе между 5 и 6 микрорайонами Актау 30 июля в 02:00.