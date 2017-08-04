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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 570

В отношении совершившего наезд на пешехода в 6 микрорайоне Актау водителя ведут досудебное расследование

Водителя автомобиля Сhevrolet Cruze, который сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, обвиняют по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК и статье 345 Уголовного кодекса (УК) РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото автора из архива Lada.kz
Жителя Актау 1990 года рождения обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения), частью 2 статьи 611 КоАП РК (Оставление водителем места ДТП), статьей 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

- После ДТП водителя задержали сотрудники дорожной полиции, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Пострадавшая девушка рассказала, что шла по пешеходному переходу из 5 в 6 микрорайон.

- Автомашина серебристого цвета двигалась в сторону центра. После ДТП водитель скрылся. На месте аварии осталось зеркало заднего вида, - рассказала потерпевшая.

У девушки, как сообщили в отделении травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ), диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости и закрытый перелом левой голени.

- Пациентке провели четыре операции. Ее состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, - рассказали в МОБ.

Напомним, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе между 5 и 6 микрорайонами Актау 30 июля в 02:00.

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Комментарии ( 2 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:11
Отягчающие обстоятельства у него, что скрылся с места ДТП. Либо пьяный был, либо совсем безбашенный... На этой дороге камеры работают, скрыться не скроешься, а вот отвечать придется вдвойне....
 
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  • Tatyana01
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 11:32
Надо за такое лишать водительского удостоверения пожизненно. И срок реальный давать. А то слишком часто на зебре сбивать стали. Чувствуют безнаказанность. Штрафы взвинтите чтоб минимальный был 100000 тг. может тогда водятлы поаккуратней начнут ездить.
 
 

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