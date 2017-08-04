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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

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В Каракиянском районном суде огласили приговор обстрелявшим дом в Жетыбае злоумышленникам

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Фото из архива Lada.kz
На скамье подсудимых оказалось пять человек. Как стало известно в ходе заседания, обстрел жилого дома, в котором на тот момент находилась семья с малолетними детьми, не единственное преступление, совершенное группой вооруженных мужчин в ночь на 9 мая текущего года.

- В ходе судебного заседания установлено, что подсудимые Д., Н., А., Г. и И., предварительно сговорившись, совершили разбой, незаконно проникнув в развлекательный центр «Кено». Угрожая оружием, они произвели два выстрела в плазменный телевизор, похитили 90 000 тенге из кассы и скрылись с места происшествия. После чего, решив отомстить жителю Жетыбая Н., с которым у мужчин ранее был конфликт, направились к его дому. Нападавшие несколько раз выстрелили в окна и двери, забросали дом камнями и железными предметами, после чего скрылись, - говорится в сообщении пресс-службы Каракиянского районного суда.

В ходе следствия установлено, что сумма материального ущерба от действий вооруженной группы в первом эпизоде составила 290 тысяч тенге, и 180 тысяч тенге во втором эпизоде.

- Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия, боеприпасов), пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство) и пункты 1,3,4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой). Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительных учреждениях средней и строгой безопасности, с конфискацией имущества осужденных, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, - отметили в пресс службе Каракиянского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, утром 9 мая несколько человек пришли к жилому дому в поселке Жетыбай и открыли по нему огонь. В доме на момент обстрела, по словам родственницы потерпевших, находились маленькие дети, мужчина и беременная женщина. Никто не пострадал.

Четверо подозреваемых проживали в Жетыбае и были соседями потерпевших.

Позже о происшествии рассказал Алтынбек Нилгалиев, хозяин обстрелянного дома.


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