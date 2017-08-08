В Актау задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения гражданину Узбекистана

Фото из архива Lada.kz
Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
- Подозреваемый задержан. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 УК РК. Другие подробности не разглашаются согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД.
Пострадавшего 41-летнего гражданина Узбекистана, как сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ), выписали 7 августа в относительно удовлетворительном состоянии.
Напомним, бригада скорой помощи доставила мужчину 1976 года рождения в МОБ 30 июля в 20:02 с рынка, расположенного в 22 микрорайоне Актау.
Врачи диагностировали резаную рану шеи и массивное кровотечение.
Статья 293 УК РК. Хулиганство
- Подозреваемый задержан. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 УК РК. Другие подробности не разглашаются согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД.
Пострадавшего 41-летнего гражданина Узбекистана, как сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ), выписали 7 августа в относительно удовлетворительном состоянии.
Напомним, бригада скорой помощи доставила мужчину 1976 года рождения в МОБ 30 июля в 20:02 с рынка, расположенного в 22 микрорайоне Актау.
Врачи диагностировали резаную рану шеи и массивное кровотечение.
Статья 293 УК РК. Хулиганство