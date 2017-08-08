В Актау задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения гражданину Узбекистана

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, если оно:



1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:



1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.



Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.- Подозреваемый задержан. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 УК РК. Другие подробности не разглашаются согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса РК, - проинформировали в пресс-службе ДВД.Пострадавшего 41-летнего гражданина Узбекистана, как сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ), выписали 7 августа в относительно удовлетворительном состоянии.Напомним, бригада скорой помощи доставила мужчину 1976 года рождения в МОБ 30 июля в 20:02 с рынка, расположенного в 22 микрорайоне Актау.Врачи диагностировали резаную рану шеи и массивное кровотечение.