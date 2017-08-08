В управлении по чрезвычайным ситуациям Актау назвали причину возгорания склада в 22 микрорайоне

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На территории склада площадь пожара составила 40 квадратных метров, на крыше - 60 квадратных метров.
- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка, брошенная у входных ворот, - сообщил Назар Тенелхан.
Напомним, пожар в складском помещении, расположенном в 22 микрорайоне Актау произошел 4 августа. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 28 человек и пять единиц техники.
- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка, брошенная у входных ворот, - сообщил Назар Тенелхан.
Напомним, пожар в складском помещении, расположенном в 22 микрорайоне Актау произошел 4 августа. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 28 человек и пять единиц техники.