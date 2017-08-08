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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 426

В управлении по чрезвычайным ситуациям Актау назвали причину возгорания склада в 22 микрорайоне

Причиной пожара стал малокалорийный источник огня - непотушенная сигарета или тлеющая спичка. Очаг возгорания находился на деревянных поддонах у входных металлических ворот склада. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото автора
На территории склада площадь пожара составила 40 квадратных метров, на крыше - 60 квадратных метров.

- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка, брошенная у входных ворот, - сообщил Назар Тенелхан.

Напомним, пожар в складском помещении, расположенном в 22 микрорайоне Актау произошел 4 августа. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 28 человек и пять единиц техники.


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Комментарии ( 1 )

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sergofan (Посетители) Сегодня, 16:03
Хотел бы я посмотреть как загорится от сигареты или спички этот поддон..))
 
 

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