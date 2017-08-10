ДЧС Мангистау: За год в регионе из окон многоэтажных домов выпали шесть детей

- Подавляющее большинство инцидентов происходило из-за недостатка контроля взрослых за поведением детей, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, - отметила Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.
За год, по информации ДЧС Мангистау, в области зарегистрировано шесть случаев падения из окон многоэтажных домов. В четырех из них дети погибли.
С начала года произошло два случая падения детей из окон. В июле несчастный случай произошел в 52 доме 27 микрорайона. После падения с пятого этажа скончался пятилетний ребенок.
В апреле текущего года пятилетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.
В 2016 году произошло четыре случая. Одна их первых трагедий произошла вечером 25 февраля в 32А микрорайоне. Из окна пятого этажа одного из домов выпал четырехлетний ребенок. Девочка умерла в больнице, не приходя в сознание.
В июне 2016 года мальчик остался жив при падении с седьмого этажа благодаря конструкции жилого дома. Ребёнок приземлился на сетку в металлической конструкции, предусмотренной при строительстве дома.
Трагический случай произошел в июле прошлого года - четырехлетний мальчик разбился насмерть при падении с пятого этажа.
В том же месяце погиб еще один ребенок. Пятилетний мальчик, который выпал с балкона третьего этажа в 22 микрорайоне. По словам врачей, он был доставлен на скорой помощи в областную детскую больницу. Спасти ребенка медики не смогли.
Спасатели рекомендуют родителям соблюдать правила, которые сохранят жизнь ребенку:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок.
- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору.
- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник.
- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной у окон.
- Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
- Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.