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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

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ДЧС Мангистау: За год в регионе из окон многоэтажных домов выпали шесть детей

Спасатели Мангистау рассказали, как уберечь детей от падения.

Фото biznes-mama.kz
Практически во всех случаях, как отмечают спасатели, дети самостоятельно забирались на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

- Подавляющее большинство инцидентов происходило из-за недостатка контроля взрослых за поведением детей, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, - отметила Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

За год, по информации ДЧС Мангистау, в области зарегистрировано шесть случаев падения из окон многоэтажных домов. В четырех из них дети погибли.

С начала года произошло два случая падения детей из окон. В июле несчастный случай произошел в 52 доме 27 микрорайона. После падения с пятого этажа скончался пятилетний ребенок.

В апреле текущего года пятилетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.

В 2016 году произошло четыре случая. Одна их первых трагедий произошла вечером 25 февраля в 32А микрорайоне. Из окна пятого этажа одного из домов выпал четырехлетний ребенок. Девочка умерла в больнице, не приходя в сознание.

В июне 2016 года мальчик остался жив при падении с седьмого этажа благодаря конструкции жилого дома. Ребёнок приземлился на сетку в металлической конструкции, предусмотренной при строительстве дома.

Трагический случай произошел в июле прошлого года - четырехлетний мальчик разбился насмерть при падении с пятого этажа.

В том же месяце погиб еще один ребенок. Пятилетний мальчик, который выпал с балкона третьего этажа в 22 микрорайоне. По словам врачей, он был доставлен на скорой помощи в областную детскую больницу. Спасти ребенка медики не смогли.

Спасатели рекомендуют родителям соблюдать правила, которые сохранят жизнь ребенку:

- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок.
- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору.
- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник.
- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной у окон.
- Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
- Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.


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Комментарии ( 1 )

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Hazard (Посетители) Сегодня, 18:48
выпали по вине родителей!

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