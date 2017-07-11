В Актау после падения с пятого этажа скончался пятилетний ребенок

Фото из архива Lada.kz
Несчастный случай произошел 10 июля в 52 доме 27 микрорайона. Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 11:01.
- Ребенка в состоянии агонии доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы, переломом ребер. Мальчик умер в больнице. В ноябре этого года ему исполнилось бы шесть лет, - сообщили на станции Скорой помощи.
В ДВД Мангистауской области пообещали прокомментировать происшествие позже.
В апреле текущего года пятилетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.
В 2016 году мальчик остался жив при падении с 7-го этажа благодаря конструкции жилого дома. Ребёнок приземлился на сетку в металлической конструкции, предусмотренной при строительстве дома. Трагический случай произошел в июле прошлого года - четырехлетний мальчик разбился насмерть при падении с пятого этажа.
- Ребенка в состоянии агонии доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы, переломом ребер. Мальчик умер в больнице. В ноябре этого года ему исполнилось бы шесть лет, - сообщили на станции Скорой помощи.
В ДВД Мангистауской области пообещали прокомментировать происшествие позже.
В апреле текущего года пятилетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.
В 2016 году мальчик остался жив при падении с 7-го этажа благодаря конструкции жилого дома. Ребёнок приземлился на сетку в металлической конструкции, предусмотренной при строительстве дома. Трагический случай произошел в июле прошлого года - четырехлетний мальчик разбился насмерть при падении с пятого этажа.