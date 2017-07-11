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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 2660

В Актау после падения с пятого этажа скончался пятилетний ребенок

Ребёнок получил множественные травмы. Бригада Скорой помощи доставила его в областную детскую больницу. Спасти мальчика медикам не удалось.

Фото из архива Lada.kz
Несчастный случай произошел 10 июля в 52 доме 27 микрорайона. Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 11:01.

- Ребенка в состоянии агонии доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы, переломом ребер. Мальчик умер в больнице. В ноябре этого года ему исполнилось бы шесть лет, - сообщили на станции Скорой помощи.

В ДВД Мангистауской области пообещали прокомментировать происшествие позже.

В апреле текущего года пятилетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.

В 2016 году мальчик остался жив при падении с 7-го этажа благодаря конструкции жилого дома. Ребёнок приземлился на сетку в металлической конструкции, предусмотренной при строительстве дома. Трагический случай произошел в июле прошлого года - четырехлетний мальчик разбился насмерть при падении с пятого этажа.


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Комментарии ( 9 )

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Джулия (Посетители) Сегодня, 15:05
Горе большое для родителей. Жаль малыша.
Но вот думаю, были там специальные защелки или нет, но мне кажется что ребенок в почти 6 лет может и сам уже дотащить до окна стул, залезть на подоконник и открыть затвор окна или спецзащелку чтоб окно не совсем открывалось. Тут важнее наверное с определенного возраста начинать очень серьезно учить детей безопасности. Не заигрывая, а серьезно объясняя как будет больно если он влезет в розетку или всунет руку в огонь под чайником и с окном тоже. Потому что всего можно не предусмотреть и с определенного возраста родители не в силах ходить за ним по пятам каждую минуту. Поэтому лучше сразу воспитывать в детях это. Ведь и в гостях бывает ребенок и в общественных зданиях и там могут быть риски.
Беда что дети еще и не всегда прислушиваются к чужим взрослым, которые их пытаются остановить от плохого. Они абсолютно сейчас уверены что замечание могут делать только их родители, а не тетьки и дядьки с улицы. А вот и зря.
Помню как девочка упала с козырька соседнего подъезда и мама девочки рыдала, а соседка рядом маме объясняла что она их ругала за то что они туда залезли, но дети не послушались. Так что не плохо было бы детям быть послушнее

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Ирон
 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 14:20
Совсем крошка помойся с миром! А родителям с этим жить всю жизнь!
Пора с этим что то делать!
 
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  • Ирон
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:05
Бедные детки.. Храни вас Бог!
 
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  • Ёж
  • nadiuna
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:46
Пора уже вводить уголовную ответственность за такое!
Сколько случаев в одном нашем городе с этими сетками и нерадивыми родителями.
К сожалению только дети расплачиваются за это(

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Ёж
  • Ирон
 Gst001 (Посетители) Сегодня, 13:41
Соболезную.
Специальные решетки нужно ставить, мы поставили и теперь спокойные. И стоят не дорого.
Пишите в личку дам контакты.
 
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  • Ирон
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 13:30
Иманды болсын!
 
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 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 12:56
Кошакан, иманды болсын. Родители куда смотрит. angry
 
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  • Sollo
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 Васьвась (Посетители) Сегодня, 12:41
В моем подъезде тоже как-то трехлетний ребенок из окна 4-го этажа выпал. Сейчас это обычная история: тонут в сортирах, выпадают из окон и авто, уходят "погулять" в степь за 12 км, так что их потом 200 волонтеров ищут.
Что делать? Родители больше увлечены производством детей hug , заниматься присмотром не к чему.
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:31
Иманды болсын..
 
 

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