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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:01

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Площадь пожара в 153 доме 3 микрорайона Актау составила 15 квадратных метров

Очаг возгорания находился в комнате. В ликвидации пожара задействованы пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава.
Спасатели эвакуировали из подъезда пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Фото очевидцев
Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил сегодня, 9 августа, в 12:30.

Возгорание произошло в комнате, после чего огонь перекинулся на балкон.

- По информации очевидцев, прохожие до прибытия пожарных спасли ребенка, вытащив его из квартиры. Спасатели эвакуировали пять человек. Также спасли женщину, находившуюся во время пожара в квартире, и мужчину, который находился в квартире этажом выше. Из-за сильного задымления мужчина задыхался и был в шоковом состоянии. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Находившаяся в квартире женщина получила термические ожоги, ее доставили в отделение травматологии Мангистауской областной больницы. Женщина, как сообщили врачи, находится в сознании.

В ликвидации пожара задействованы пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава.


Видео очевидцев


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