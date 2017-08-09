Площадь пожара в 153 доме 3 микрорайона Актау составила 15 квадратных метров

Возгорание произошло в комнате, после чего огонь перекинулся на балкон.
- По информации очевидцев, прохожие до прибытия пожарных спасли ребенка, вытащив его из квартиры. Спасатели эвакуировали пять человек. Также спасли женщину, находившуюся во время пожара в квартире, и мужчину, который находился в квартире этажом выше. Из-за сильного задымления мужчина задыхался и был в шоковом состоянии. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.
Находившаяся в квартире женщина получила термические ожоги, ее доставили в отделение травматологии Мангистауской областной больницы. Женщина, как сообщили врачи, находится в сознании.
В ликвидации пожара задействованы пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава.