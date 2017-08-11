Тело второго утонувшего в 4А микрорайоне Актау мужчины обнаружили спасатели

В ДВД Мангистауской области рассказали подробности спасения женщины, которая отдыхала на побережье вчера, 10 августа.
- Информация о том, что женщина не может выбраться на берег самостоятельно и тонет на пульт 102 поступила от очевидца. До прибытия полицейских один из отдыхающих пытался спасти тонущую женщину, кинув ей пятилитровую пустую бутылку. Это помогло удержаться на воде. За проявленную смелость и решительность ДВД области выражает ему отдельную благодарность, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.
До приезда спасателей, как рассказали в ДВД Мангистау, на побережье отправили два полицейских экипажа. О происшествии сообщили сотрудники Центра оперативного управления (ЦОУ) УВД Актау.
Спасенная женщина 1987 года рождения, как сообщили в Мангистауской областной больнице, после оказания медицинской помощи отпущена домой. По данным медиков, она проживает в Актобе.
Тело одного из мужчин полицейские и спасатели достали из воды 10 августа. Тело второго мужчины сразу обнаружить не удалось из-за погодных условий.
Напомним, происшествие случилось вчера, 10 августа, примерно в 11:30 на побережье 4А микрорайона.