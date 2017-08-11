«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 11 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.69 KZT
  • €1 = 389.58 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 2477

Тело второго утонувшего в 4А микрорайоне Актау мужчины обнаружили спасатели

Труп обнаружен в 100 метрах от берега на глубине шести метров. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Кадр видео
Водолазы возобновили поиски утонувшего мужчины сегодня, 11 августа, в 06:00.

- Труп нашли примерно в 100 метрах от берега на глубине шести метров, - сообщили в оперативно-спасательном отряде
.



В ДВД Мангистауской области рассказали подробности спасения женщины, которая отдыхала на побережье вчера, 10 августа.

- Информация о том, что женщина не может выбраться на берег самостоятельно и тонет на пульт 102 поступила от очевидца. До прибытия полицейских один из отдыхающих пытался спасти тонущую женщину, кинув ей пятилитровую пустую бутылку. Это помогло удержаться на воде. За проявленную смелость и решительность ДВД области выражает ему отдельную благодарность, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.



До приезда спасателей, как рассказали в ДВД Мангистау, на побережье отправили два полицейских экипажа. О происшествии сообщили сотрудники Центра оперативного управления (ЦОУ) УВД Актау.

- Берды Чуйшбаев и Руслан Татаев сработали оперативно. Полицейские установили, что в воде находятся трое человек. Спасателей еще не было на месте. Соединив ремни от служебной формы, сотрудники полиции начали спасать женщину. После того, как ее вытащили на берег, прибыли спасатели. Женщина была в шоковом состоянии. Двоих мужчин из-за сильного шторма унесло далеко от берега. Сильные волны мешали работать полицейским и спасателям, - рассказали в ДВД Мангистауской области.


Спасенная женщина 1987 года рождения, как сообщили в Мангистауской областной больнице, после оказания медицинской помощи отпущена домой. По данным медиков, она проживает в Актобе.

Тело одного из мужчин полицейские и спасатели достали из воды 10 августа. Тело второго мужчины сразу обнаружить не удалось из-за погодных условий.



- По факту смерти мужчин 1981 и 1985 годов рождения ведется досудебное расследование по кодировке 001 УК РК (Смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.


Напомним, происшествие случилось вчера, 10 августа, примерно в 11:30 на побережье 4А микрорайона.

Тело второго утонувшего в 4А микрорайоне Актау мужчины обнаружили спасатели

Сотрудники ЦОУ УВД Берды Чуйшбаев и Руслан Татаев


Тело второго утонувшего в 4А микрорайоне Актау мужчины обнаружили спасатели

Ергали Искаков, Нурбол Кожбанов, Султангазин Казысейтов, Ержан Кокенов, Бауыржан Сарсенбаев, Даурен Бабасов и Нурик Жумаев, участвовавшие в спасении женщины


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Адвокат (Посетители) Сегодня, 17:13
А тем временем наши чиновники ломают голову над проблемой отката по новому тендеру. Сволочи. Давно бы поставили буи в этом месте, закупили достаточное количество спасательных кругов и разместили в данном злосчастном месте.
Иманды болсын. Такие молоды ребята. Жить да жить. unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RavIk (Посетители) Сегодня, 17:08
Pear,
в данном случае они явно не хотели купаться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • капучина
 Pear (Посетители) Сегодня, 17:05
Рядом с камерой надо повесить матюгальник. Видят операторы что лезут в воду чудаки, сразу внушение им сделать по громкой связи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RavIk (Посетители) Сегодня, 17:03
Просто нет слов. Родным соболезнования. Насколько я понимаю их смыло с камней, все в одежде и обуви. Давно уже говорил и буду говорить, надо спасательные круги "разместить" в местах отдыха людей. Даже кто умеет плавать не рискнет спасать, но круг в данном случае сильно бы помог. И скажу своё мнение, что сейчас в основном тонут те кто либо только приехал в наш город, либо тот кто в нём недавно, но и тот кто любит с "градусом" поплавать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 16:53
Если увидели,что не местные лезут в шторм в воду,можно было попытаться отговорить их от купания.Попугали бы,сказали бы что местные и знаете когда здесь тонут и сколько тонут.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ladakz (Посетители) Сегодня, 16:51
Сотрудники молодцы bravo !Рисковали собою! Их могло тоже смыть когда они доставали девушку, и кто бы их потом доставал, пока помощь пришла бы, да и как в такой ситуации поможешь если и спасателей нет, был один коммент про установку спасательных кругов и жилетов по берегу моря там где скалы и камни, почему бы и нет, следует взять на заметку! хватит смертей за лето!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 16:50
Девушка спортивная,сильная,это и спасло.Но если бы не баклажек,все равно могла утонуть.Прям хочется расцеловать человека,догадавшегося бросить баклажку.Он ее спас.Полицейские тоже молодцы.Но где же у них спасательные жилеты?Неужели в мирное время они тоже должны лишиться жизни,спасая других?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Юрий Спассков
  • RavIk
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:34
Сразу было ощущение,что отдыхающие скорее всего не местные. Понятное дело,что купаться там сейчас запрещено. Но может все таки есть смысл натянуть там хоть какие-нибудь буи? Чтобы в случае форс мажора люди могли бы хоть за них зацепиться и ждать помощи? Баклажка помогла девушке оставаться на плаву,не захлебнуться. А буи это теже "баклажки".

Ведь спасатели сами не могли из -за погоды искать. А так-у человека будет хоть какой то шанс. Тонут ведь потому что нахлебаются воды,а зацепиться не за что,чтобы отдышаться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 16:24
До смерти теперь должна молиться за этих полицейских. Походу парни утонули из за неё.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:59
Соболезную родным погибших. Но я не поняла, они спасать ее полезли в воду или тоже в числе тонущих были? Новости какие то не понятные
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика