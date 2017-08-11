Тело второго утонувшего в 4А микрорайоне Актау мужчины обнаружили спасатели

- Труп нашли примерно в 100 метрах от берега на глубине шести метров, - сообщили в оперативно-спасательном отряде

- Берды Чуйшбаев и Руслан Татаев сработали оперативно. Полицейские установили, что в воде находятся трое человек. Спасателей еще не было на месте. Соединив ремни от служебной формы, сотрудники полиции начали спасать женщину. После того, как ее вытащили на берег, прибыли спасатели. Женщина была в шоковом состоянии. Двоих мужчин из-за сильного шторма унесло далеко от берега. Сильные волны мешали работать полицейским и спасателям, - рассказали в ДВД Мангистауской области.

- По факту смерти мужчин 1981 и 1985 годов рождения ведется досудебное расследование по кодировке 001 УК РК (Смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Сотрудники ЦОУ УВД Берды Чуйшбаев и Руслан Татаев

Ергали Искаков, Нурбол Кожбанов, Султангазин Казысейтов, Ержан Кокенов, Бауыржан Сарсенбаев, Даурен Бабасов и Нурик Жумаев, участвовавшие в спасении женщины