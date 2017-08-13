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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:06

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Столкнувшемуся с тепловозом водителю иномарки грозит штраф

Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото очевидца
По факту ДТП, как отмечают в ведомстве, в отношении водителя 1990 года рождения ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Позже станет известно, какую часть статьи инкриминируют правонарушителю.

Статья 610 часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусмартивает штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.

Часть 3 - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. За собой влекут штраф в размере 20 МРП (45 380 тенге).

Напомним, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.


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