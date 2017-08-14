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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 691

С начала года в Актау сгорели 15 автомобилей

Специалисты отмечают уменьшение количества пожаров на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото пользователя Lada.kz
Основной причиной возгораний, по информации пожарных, является короткое замыкание электропроводки в отсеках двигателя.
Только за последнюю неделю в Актау сгорели пять легковых машин.

- Машина сгорает дотла в среднем за шесть минут. Автомобиль воспламеняется неожиданно, часто во время движения. Если ничего не предпринимать в первую минуту, автомобиль, как правило, выгорает полностью. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в редких случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо. 
Неожиданно загореться может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка, - рассказал Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Из 15 пожаров, которые произошли в Актау с начала года, в девяти случаях причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, в трех случаях - поджоги. Два пожара случились из-за неосторожного обращения с огнем. Одно возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации газобаллонного оборудования.

- Если возгорание электропроводки обнаружено вовремя, то его легко потушить с помощью обыкновенного огнетушителя. Огнетушитель должен быть в каждом автомобиле и находиться в доступном месте. Требование иметь в салоне автомобиля огнетушитель - не прихоть сотрудников противопожарной службы и инспекторов дорожной полиции, а необходимая мера безопасности. В каждой автомашине должен быть порошковый или углекислотный огнетушитель. Нельзя, положив огнетушитель в багажник, забывать про него на долгие годы - он нуждается в периодических проверках и подзарядках, - говорит Назар Тенелхан.

Чтобы избежать пожара, специалисты рекомендуют:

- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа - немедленно обращаться к специалисту.

Спасатели напоминают автовладельцам, что газ пожаро- и взрывоопасен!

- Самая большая беда для владельца газовой автозаправочной станции – пожар. Достаточно одной искры, чтобы все взлетело на воздух. В такой критической ситуации маловероятно, что удастся избежать человеческих жертв, - говорят специалисты управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.

В мае нынешнего года в 138 километрах от Шетпе, в селе Акшымырау, на одной из заправочных станций произошел пожар. Огнем уничтожены цистерна с топливом и два автомобиля - «ГАЗ-53» и «ЗиЛ-130». Погиб один человек.

В Мунайлинском районе на АЗС «Асет», расположенной на трассе Актау-Баянды, произошло возгорание автомашины марки Mazda 626. Пострадал один человек, он доставлен в больницу с ожогами 50% тела.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать следующие правила:

1. Транспорт при заправке должен быть пустым – без водителя и пассажиров.
2. Доступ к заправочному устройству авто должен быть освобожден и защитные элементы сняты.
3. Если необходимо, устанавливается переходник для заправки газового баллона.
4. Водителю запрещается самому отсоединять/подключать заправочный пистолет.
5. Клиенту также запрещается самому включать/выключать заправочную колонку.
6. Двигатель автомобиля может быть включен только после того, как рукав отсоединен от колонки и на заправочное устройство установлена заглушка.

Напомним, 11 августа в 4 микрорайоне у дома №51 полностью сгорел автомобиль «ВАЗ 2106». На следующий день сгорела еще одна машина возле третьего дома 4 микрорайона. В автомобиле Skoda Rapid 2013 года выпуска случилось полное горение моторного отсека. Пострадавших нет. 


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