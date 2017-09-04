Полицейские Актау привлекли к ответственности нарушивших ПДД водителей свадебного кортежа
Четверых водителей-нарушителей, ставших героями видеоролика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Кадр видео
В рубрике «Народные новости» пользователь Lada.kz разместил видеоролик, на кадрах которого водители и пассажиры четырех автомобилей нарушают ПДД.
Молодые люди - пассажиры автомашин Toyota Camry, Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser Prado - высунулись из окон авто.
- Инцидент произошел 9 июля в Актау. В отношении четверых водителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 614 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Водителям предстоит выплатить штраф в размере пять МРП (11 345 тенге) и три МРП (6 807 тенге), - сообщили в ведомстве.
Напомним, видеоролик размещен в разделе «Народные новости» 3 сентября.
Статья 614. Создание препятствий для движения транспортных средств:
Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, а равно невыполнение требований должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением правил движения транспорта, об устранении таких препятствий - влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере 10 месячных расчетных показателей.
Статья 593. Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения
1. Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на транспортных средствах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 2. Перевозка опасных грузов автотранспортными средствами либо специализированными автотранспортными средствами с нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 3. Проезд тяжеловесных автотранспортных средств с превышением весовых параметров без специального разрешения, в том числе фиксируемый с использованием специальных автоматизированных измерительных средств, - влечет штраф при превышении допустимых весовых параметров до пяти тонн на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот месячных расчетных показателей, при превышении от пяти до десяти тонн на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей, при превышении от десяти тонн и выше на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства - в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере восьмисот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей. 4. Проезд крупногабаритных автотранспортных средств с превышением габаритных параметров без специального разрешения, в том числе фиксируемый с использованием специальных автоматизированных измерительных средств, - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 5. Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств с превышением одного из параметров либо с отклонением от маршрута или сроков, указанных в специальном разрешении, - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 6. Перевозка грузов самосвалом, максимальная разрешенная масса которого превышает установленную законодательством Республики Казахстан допустимую общую массу автотранспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере шестидесяти месячных расчетных показателей. 7. Превышение грузоотправителем допустимых весовых и габаритных параметров, установленных законодательством Республики Казахстан, в процессе загрузки автотранспортного средства - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей. 8. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
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