Полицейские Актау привлекли к ответственности нарушивших ПДД водителей свадебного кортежа

Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, а равно невыполнение требований должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением правил движения транспорта, об устранении таких препятствий - влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере 10 месячных расчетных показателей.

1. Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на транспортных средствах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Перевозка опасных грузов автотранспортными средствами либо специализированными автотранспортными средствами с нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 -

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Проезд тяжеловесных автотранспортных средств с превышением весовых параметров без специального разрешения, в том числе фиксируемый с использованием специальных автоматизированных измерительных средств, - влечет штраф при превышении допустимых весовых параметров до пяти тонн на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот месячных расчетных показателей, при превышении от пяти до десяти тонн на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей, при превышении от десяти тонн и выше на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства - в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере восьмисот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

4. Проезд крупногабаритных автотранспортных средств с превышением габаритных параметров без специального разрешения, в том числе фиксируемый с использованием специальных автоматизированных измерительных средств, -

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

5. Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств с превышением одного из параметров либо с отклонением от маршрута или сроков, указанных в специальном разрешении, - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Перевозка грузов самосвалом, максимальная разрешенная масса которого превышает установленную законодательством Республики Казахстан допустимую общую массу автотранспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования -

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

7. Превышение грузоотправителем допустимых весовых и габаритных параметров, установленных законодательством Республики Казахстан, в процессе загрузки автотранспортного средства - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.

8. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.