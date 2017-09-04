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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 1419

Полицейские Актау привлекли к ответственности нарушивших ПДД водителей свадебного кортежа

Четверых водителей-нарушителей, ставших героями видеоролика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
В рубрике «Народные новости» пользователь Lada.kz разместил видеоролик, на кадрах которого водители и пассажиры четырех автомобилей нарушают ПДД.

Молодые люди - пассажиры автомашин Toyota Camry, Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser Prado - высунулись из окон авто.



- Инцидент произошел 9 июля в Актау. В отношении четверых водителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 614 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Водителям предстоит выплатить штраф в размере пять МРП (11 345 тенге) и три МРП (6 807 тенге), - сообщили в ведомстве.

Напомним, видеоролик размещен в разделе «Народные новости» 3 сентября.

Статья 614. Создание препятствий для движения транспортных средств:

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Статья 593. Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения

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Комментарии ( 4 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 15:56
Да они на бухалово больше потратили. Штраф смешной, ей богу.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:37
Тенденция однако. lol

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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 marskat (Посетители) Сегодня, 13:39
За брошенный окурок требуют 20000, а за такой беспредел как на видео 11 и 6000.ну заплатили они эти копейки и дальше поехали рисковать чужими жизнями и свободой!!!!! КОГДА НАЧНУТ НОРМАЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ????????тот что на вечный огонь заехал тоже штрафиком отделался! Позор властям!!!!!
 
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 Левий (Посетители) Сегодня, 13:28
Я бы их вообще не выпускал из зоопарка...
 
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 dildjan (Посетители) Сегодня, 13:14
этих обезьян вообще то в клетку на 15 суток, и лишение прав минимум на год.Уроком будет для других.Штраф очень маленький.
 
 

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