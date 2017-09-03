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ЛАДА.kz » Народные новости

Без комментариев. ВИДЕО

Сегодня, 11:40 Просмотров:676

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Комментарии ( 8 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:30
Радости как будто в войне победили.
У нынешней молодежи нехватает сдержанности (сабыр).
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:28
Мне иногда стыдно бывает за мое поколение...Особенно когда начинают говорить что многие миллиардеры бросили учебу...
 
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maken (Посетители) Сегодня, 12:22
Ва ха ха **********
 
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  • Pavelmwest
 xerox (Посетители) Сегодня, 12:16
Кто выпустил ********* из клеток?
 
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dvd.mo (Посетители) Сегодня, 12:05
комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Pavelmwest
 Левий (Посетители) Сегодня, 12:00
А ещё кто то умудряется спорить о родстве "человека" и обезьян. Вот живое доказательство.
 
-1
  • Левий
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greenpark (Посетители) Сегодня, 11:57
******** вообще перепутали!?
Ну,кто из них братищьке мусарской?
 
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  • Mestnyi
  • Rokinon
  • мунайши73
 бася (Посетители) Сегодня, 11:50
зачем ругаесся??
 
 

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