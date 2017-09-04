Штраф более 600 тысяч тенге грозит виновнику столкновения Toyota Camry и трактора в Актау

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

По факту столкновения трактора и Toyota Camry ведется досудебное расследование.- Досудебное расследование проводят по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Напомним, авария произошла на перекрестке у «Адайской автобазы» 30 августа примерно в 12:00. В ДТП пострадали три человека.