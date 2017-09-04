Штраф более 600 тысяч тенге грозит виновнику столкновения Toyota Camry и трактора в Актау

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По факту столкновения трактора и Toyota Camry ведется досудебное расследование.
- Досудебное расследование проводят по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Часть 1 статьи 345 УК РК
Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Напомним, авария произошла
на перекрестке у «Адайской автобазы» 30 августа примерно в 12:00. В ДТП пострадали
три человека.