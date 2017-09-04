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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 1059

Штраф более 600 тысяч тенге грозит виновнику столкновения Toyota Camry и трактора в Актау

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По факту столкновения трактора и Toyota Camry ведется досудебное расследование.

- Досудебное расследование проводят по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Часть 1 статьи 345 УК РК

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Напомним, авария произошла на перекрестке у «Адайской автобазы» 30 августа примерно в 12:00. В ДТП пострадали три человека.


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Комментарии ( 1 )

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 сембай (Посетители) Сегодня, 17:30
Надо управлять транспортом по принципу "Тише едешь, дальше будешь" или по правилам трех "Д" - "Дай Дорогу Дураку". Алкоголь, скорость и спешка никогда никого до добра не приводила.
Всем счастливого пути и соблюдайте ПДД!
 
 

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