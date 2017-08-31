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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 13:16

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В Актау в ДТП с опрокинувшимся трактором пострадали три человека

В результате столкновения трактора и Toyota Camry пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля. Об этом сообщили на станции Скорой помощи Мунайлинского района.

Фото Сергея Кораблева
Пострадавших, как сообщили на станции Скорой помощи, госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ).

- Водителя Toyota Camry 1977 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение МОБ. В это же отделение с закрытым переломом лучевой кости госпитализировали пассажирку автомобиля - женщину 1949 года рождения. Второй пассажир, мужчина 1948 года рождения, после осмотра врачей отпущен домой. Водитель трактора в больницу не обращался, - рассказал Медет Жигангалиев, исполняющий обязанности заведующего отделением экстренной помощи МОБ.

Очевидцы аварии рассказали, что трактор поворачивал на перекрестке налево. Водитель автомобиля Toyota Camry двигался прямо и не пропустил трактор.

- Мы поворачивали правильно. Вдруг машина появилась неожиданно, - рассказал напарник тракториста.

Полицейские составили схему ДТП и сообщили, что обстоятельства аварии выясняются. Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на официальный запрос Lada.kz.



Напомним, авария произошла на перекрестке у «Адайской автобазы» вчера, 30 августа, примерно в 12:00.



Лиана Рязанцева. Сергей Кораблев.


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В результате ДТП по дороге на станцию Мангистау опрокинулся трактор с прицепом


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