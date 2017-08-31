В Актау в ДТП с опрокинувшимся трактором пострадали три человека

- Водителя Toyota Camry 1977 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение МОБ. В это же отделение с закрытым переломом лучевой кости госпитализировали пассажирку автомобиля - женщину 1949 года рождения. Второй пассажир, мужчина 1948 года рождения, после осмотра врачей отпущен домой. Водитель трактора в больницу не обращался, - рассказал Медет Жигангалиев, исполняющий обязанности заведующего отделением экстренной помощи МОБ.
Очевидцы аварии рассказали, что трактор поворачивал на перекрестке налево. Водитель автомобиля Toyota Camry двигался прямо и не пропустил трактор.
- Мы поворачивали правильно. Вдруг машина появилась неожиданно, - рассказал напарник тракториста.
Полицейские составили схему ДТП и сообщили, что обстоятельства аварии выясняются. Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на официальный запрос Lada.kz.
Напомним, авария произошла на перекрестке у «Адайской автобазы» вчера, 30 августа, примерно в 12:00.
Лиана Рязанцева. Сергей Кораблев.